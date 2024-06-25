Kübra’nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: “Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi”
Bursa’daki İznik Gölü’nde Kübra Özdemir’in yaşamını yitirdiği kazada jet skiyi kullanan ve olay sonrasında gözaltına alınan Onur Işık, adli kontrolle serbest bırakıldı. Işık ifadesinde suya düşen Özdemir’i kurtarmaya çalıştığını ancak gücünün yetmediğini söyledi.
Bursa’daki jet ski kazasında yaşamını yitiren Kübra Özdemir’in ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan Onur Işık, adli kontrolle serbest bırakıldı.