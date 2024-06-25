Kübra’nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: “Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi”

Bursa’daki İznik Gölü’nde Kübra Özdemir’in yaşamını yitirdiği kazada jet skiyi kullanan ve olay sonrasında gözaltına alınan Onur Işık, adli kontrolle serbest bırakıldı. Işık ifadesinde suya düşen Özdemir’i kurtarmaya çalıştığını ancak gücünün yetmediğini söyledi.

Kübra’nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: “Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi” - 1

Bursa’daki jet ski kazasında yaşamını yitiren Kübra Özdemir’in ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan Onur Işık, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kübra’nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: “Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi” - 2

Olay, 23 Haziran günü saat 19.00 sıralarında İznik ilçesi Göllüce Mahallesi’nde meydana geldi.

İlçe merkezindeki M.A’ya ait otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Kübra Özdemir, çalışma arkadaşı Onur Işık ve yanında 20 yıl önce satın aldığı jet skiyi getiren patronuyla İznik Gölü’nün kenarına gitti.
Kübra’nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: “Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi” - 3

Kübra Özdemir, gölde gezip fotoğraf çektirmek için patronundan izin alıp, arkadaşı Onur Işık ile birlikte jet skiye bindi.

Can yeleği takmayan ve emniyet kordonu olmayan iki arkadaş, göle açıldı.

Kübra’nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: “Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi” - 4

Bir süre sonra Onur Işık’ın kullandığı jet ski devrildi, iki arkadaş göle düştü.

Yüzme bilmediği belirtilen Kübra Özdemir kaybolurken, Onur Işık ise hız motoruna tutunup yardım bekledi.

Sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kübra’nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: “Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi” - 5

Gelen jandarma botu, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Kübra Özdemir’e ulaştı.

Kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz bulunan Özdemir, jandarma botuna alınıp yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Kübra’nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: “Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi” - 6

Kıyıya çıkarılan Onur Işık ise gözaltına alındı.

Kübra Özdemir, dün Bursa’da toprağa verildi.

Kübra’nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: “Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi” - 7

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İznik Jandarma Komutanlığı’ndaki ifadesinde, jet skinin devrilmesiyle suya düştüklerini belirten Onur Işık’ın, “Kübra’yı kurtarmaya çalıştım. Ancak gücüm yetmedi. Jet skiye tutunarak, yardım gelmesini bekledim.” dediği öğrenildi.

Kübra’nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: “Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi” - 8

Işık, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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