Küçük ama değerli şeyler... Neden unutuyoruz?

PSİKOLOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ

“Nasılsın?” demek: Karşımızdakine değer verdiğimizi hissettirebilir; görülme ve anlaşılma duygusunu artırabilir. Birey, koşuşturma içinde, kendi bile nasıl olduğunu fark edemeyecek haldeyken bir an durup gerçekten hissetmeye izin verebilir.



· Sarılmak: Fiziksel temas, oksitosin hormonunun salgılanmasını destekleyerek stresi azaltmaya, güven duygusunu pekiştirmeye ve böylelikle bağların güçlenmesine yardımcı olabilir.



· Gülümsemek: Karşımızdakinin varlığını gerçekten gördüğümüzü, memnuniyetimizi ifade etmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda araştırmalar, sosyal etkileşimlerde yüz ifadelerinin ‘bulaşıcı’ olabileceğini ve bunun da ayna nöron sistemleriyle ilişkili olabileceğini göstermektedir.



· Teşekkür etmek: Küçük veya büyük minnettarlık göstermek, ilişkileri besleyebilir ve bireyin psikolojik dayanıklılığını güçlendirebilir.



Bu küçük jestler, yalnızca kişiler arası bağı kuvvetlendirmekle kalmayıp, bireyin duygusal dengesi ve yaşam doyumu üzerinde de olumlu etkiler yaratabilir.