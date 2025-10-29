Küçük ama değerli şeyler... Neden unutuyoruz?
Günlük koşuşturma içinde unuttuğumuz küçük jestler, psikolojik iyi oluşumuzun anahtarı olabilir. “Nasılsın?” demek, gülümsemek ya da sarılmak; basit ama güçlü temaslarla hem ilişkiler hem ruh sağlığı güçleniyor. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.
İş/okul arkadaşlarınıza ‘’Günaydın’’ bile demeden bilgisayarınızın başına geçtiğiniz günler oluyor mu? Biriyle ayrılırken hiç sarılmadan oradan uzaklaştığınız, iletişimlerinizde direkt konuya girdiğiniz zamanlar… Günlük yaşamın temposu içinde, insan ilişkilerini besleyen, küçük ama değerli davranışlar, sözler çoğu zaman geri planda kalabiliyor. “Nasılsın?” diye sormak, teşekkür etmek, gülümsemek ya da sevdiklerimize sarılmak… Basit görünen bu eylemler, aslında psikolojik iyi oluşumuza katkı sağlayabilecek temel unsurlar arasında yer alabiliyor.