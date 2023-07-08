Küçük Eymen evinde televizyon izlerken ölümden döndü
Kocaeli’de kimin ateşlediği bilinmeyen yorgun mermi, çatıyı delip evinde televizyon izleyen 5 yaşındaki Eymen Ali Oktay’ın oturduğu kanepeye düştü. Yorgun merminin, oğlunu yaklaşık 5 santimle sıyırdığını belirten baba Ali Oktay, “Öncelikli amacımız bunu atanı bulabilmek. Çünkü oğlum ölebilirdi, sakat kalabilirdi.” dedi.
Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi'nde, Oktay ailesinin evine, 5 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında, yorgun mermi isabet etti. Çatıyı delip giren mermi, televizyon izleyen 5 yaşındaki Eymen Ali'nin oturduğu kanepeye düştü.