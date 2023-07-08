Küçük Eymen evinde televizyon izlerken ölümden döndü

“Bugün elhamdülillah belki bize, benim oğluma bir şey olmadı fakat yarın bir başkasına olacak. Size olacak veya tekrar bize olacak. Hep birlikte bu silahlı sevince ‘Hayır’ demeliyiz. Artık silahlı sevinçten vazgeçmeliyiz çünkü daha fazla, daha çok kişinin canı yanacak”