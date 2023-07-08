Küçük Eymen evinde televizyon izlerken ölümden döndü

Kocaeli’de kimin ateşlediği bilinmeyen yorgun mermi, çatıyı delip evinde televizyon izleyen 5 yaşındaki Eymen Ali Oktay’ın oturduğu kanepeye düştü. Yorgun merminin, oğlunu yaklaşık 5 santimle sıyırdığını belirten baba Ali Oktay, “Öncelikli amacımız bunu atanı bulabilmek. Çünkü oğlum ölebilirdi, sakat kalabilirdi.” dedi.

Küçük Eymen evinde televizyon izlerken ölümden döndü - 1

Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi'nde, Oktay ailesinin evine, 5 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında, yorgun mermi isabet etti. Çatıyı delip giren mermi, televizyon izleyen 5 yaşındaki Eymen Ali'nin oturduğu kanepeye düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Küçük Eymen evinde televizyon izlerken ölümden döndü - 2

Çocuğun yaklaşık 5 santim uzağına düşen mermi, televizyon ünitesinin altına sekti. Çocuk korkuyla annesine seslendi. Annesi, Eymen Ali'yi salondan çıkarıp o sırada evde olmayan eşi Ali Oktay'ı aradı.

Ali Oktay, durumu polise bildirdi. İhbarla gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde çalışma yaptı. Polis, mermiyi ateşleyenin tespiti için çalışma başlattı.

Küçük Eymen evinde televizyon izlerken ölümden döndü - 3

Eymen Ali'yi, yaşananlardan uzaklaşması için anneannesine gönderen baba Ali Oktay, polisin evdeki incelemesinin ardından, avukatıyla Kocaeli Adliyesi'ne gidip suç duyurusunda bulundu.

Küçük Eymen evinde televizyon izlerken ölümden döndü - 4

Aynı ilçede ikamet eden, başına yorgun mermi düşmesiyle hayatını kaybeden, faili bulunmayan Musa İlter'i hatırlatan Oktay, şunları söyledi:

“Bundan 10 ay önce Eşme'de 10 yaşında Musa İlter yavrumuz dedesinin kucağında otururken yorgun mermiyle vuruldu. 34 gün yaşam mücadelesi verdi ve maalesef hayatını kaybetti. Bizler daha bunların acısını yaşarken, böyle olayların olması bizleri derinden yaralıyor.”

Küçük Eymen evinde televizyon izlerken ölümden döndü - 5
Küçük Eymen evinde televizyon izlerken ölümden döndü - 6

 “Bugün elhamdülillah belki bize, benim oğluma bir şey olmadı fakat yarın bir başkasına olacak. Size olacak veya tekrar bize olacak. Hep birlikte bu silahlı sevince ‘Hayır’ demeliyiz. Artık silahlı sevinçten vazgeçmeliyiz çünkü daha fazla, daha çok kişinin canı yanacak”

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