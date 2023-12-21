Küçük Eymen'i öldüren kazada gerekçeli karar açıklandı | Hala, gereken özeni ve dikkati göstermedi
İzmir'de kullandığı cipin altında kalan yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanıp 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Zerrin Akça hakkında gerekçeli karar açıklandı. Kararda Akça'nın, Eymen'in kapıyı açtığını görmesine rağmen kapıyı kapatarak yola devam ettiği ve sağ dikiz aynasından kapı koluna tutunarak bir müddet koşan çocuğu görmesine rağmen ciple ilerlediği yer aldı. Akça'nın gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediğine de kanaat getirildi.
İzmir’de bir rezidansın otoparkında 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara’nın, kullandığı cipin altında kalarak ölümüne neden olan hala Zerrin Akça'nın cezasının gerekçesi açıklandı.