Küçük Mert'in öldüğü kazada sürpriz tanık davanın seyrini değiştirdi

Bursa'da hastane dönüşü yaşanan trafik kazasında 4 yaşındaki Mert Bahadır'ın ölümüne neden olan tutuklu sanık tahliye edildi. Yargılama sürerken sürpriz tanık ifadesi sonrası dava dosyasına inceleme kararı verildi.

Küçük Mert'in öldüğü kazada sürpriz tanık davanın seyrini değiştirdi - 1

Bursa'da feci kaza ölümle sonuçlandı.

Kentte yaşayan Gülsüm-Birol Bahadır çiftinin evlendikten 5 yıl sonra Mert ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi.

Plastik üretimi yapan fabrikada çalışan Birol Bahadır ile ev hanımı Gülsüm Bahadır, 11 Nisan 2024’te ateşlenen Mert'i Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki özel tıp merkezine götürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Küçük Mert'in öldüğü kazada sürpriz tanık davanın seyrini değiştirdi - 2

KÜÇÜK MERT, OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Bahadır çifti, oğullarının tedavisinden sonra saat 00.30 sıralarında evlerine dönerken katliam gibi kaza meydana geldi.

Birol Bahadır'ın kullandığı hafif ticari araca, evlerinin bulunduğu Belde Sokak'ta Hüseyin Başaran yönetimindeki otomobil yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Birol ve Gülsüm Bahadır yaralandı, arkada çocuk koltuğunda oturan Mert ise camdan fırlayıp metrelerce savrularak Başaran'ın kullandığı otomobilin altında kaldı. 

Küçük Mert'in öldüğü kazada sürpriz tanık davanın seyrini değiştirdi - 3

ANNE BABA YOĞUN BAKIMDA, KÜÇÜK MERT ÖLDÜ

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mert Bahadır’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Mert'in yaralı anne ve babası, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp kaldırıldıkları hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Küçük Mert'in öldüğü kazada sürpriz tanık davanın seyrini değiştirdi - 4

TUTUKLANDI

Kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Başaran ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan Başaran, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Küçük Mert'in öldüğü kazada sürpriz tanık davanın seyrini değiştirdi - 5

"ÇOCUKLARININ ÖLÜMÜ, PSİKOLOG EŞLİĞİNDE SÖYLENDİ"

Mert Bahadır'ın cenazesi, kazadan bir gün sonra akrabaları tarafından toprağa verilirken iç kanama geçiren ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Bahadır çiftine çocuklarının ölüm haberi 16 gün sonra psikolog eşliğinde söylendi.

Küçük Mert'in öldüğü kazada sürpriz tanık davanın seyrini değiştirdi - 6

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturması devam ederken Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi incelemesi sonrası, kaza anında Hüseyin Başaran'ın yüzde 25 oranında kusurlu olduğu belirlendi.

Dava dosyasını rutin olarak inceleyen Bursa 5'inci Sulh Ceza Mahkemesi, henüz iddianamesi hazırlanmayan Başaran'ın tahliyesine karar verdi.

Bahadır ailesinin avukatı ise eksiklikler ve hata içerdiği gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu ile bilirkişi raporuna itiraz etti.

Küçük Mert'in öldüğü kazada sürpriz tanık davanın seyrini değiştirdi - 7

BABA İÇİN DE HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın tamamlanmasıyla, tutuksuz sanıklar Başaran ve baba Birol Bahadır hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Küçük Mert'in öldüğü kazada sürpriz tanık davanın seyrini değiştirdi - 8

TANIK ORTAYA ÇIKTI

Yargılama sürerken Bahadır ailesinin avukatı, kazayı görmesine rağmen tanık olarak gösterilmeyen Cihan Y.’ye ulaştı. Mahkemede ifade veren Cihan Y., olay akşamı otomobiliyle seyir halindeyken sol tarafından hızlı bir şekilde geçen Hüseyin Başaran'ın kullandığı otomobilin, kavşakta kaza yaptığını söyledi.

Sürpriz tanığın ifadesinin ardından mahkeme hakimi, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu'na gönderilip sonucun beklenmesine karar verdi.

Kusur oranının değişmesi halinde yeni bilirkişi raporu hazırlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER