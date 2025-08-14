Küçük Mert'in öldüğü kazada sürpriz tanık davanın seyrini değiştirdi
Bursa'da hastane dönüşü yaşanan trafik kazasında 4 yaşındaki Mert Bahadır'ın ölümüne neden olan tutuklu sanık tahliye edildi. Yargılama sürerken sürpriz tanık ifadesi sonrası dava dosyasına inceleme kararı verildi.
Bursa'da feci kaza ölümle sonuçlandı.
Kentte yaşayan Gülsüm-Birol Bahadır çiftinin evlendikten 5 yıl sonra Mert ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi.
Plastik üretimi yapan fabrikada çalışan Birol Bahadır ile ev hanımı Gülsüm Bahadır, 11 Nisan 2024’te ateşlenen Mert'i Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki özel tıp merkezine götürdü.