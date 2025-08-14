Küçük Mert'in öldüğü kazada sürpriz tanık davanın seyrini değiştirdi

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturması devam ederken Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi incelemesi sonrası, kaza anında Hüseyin Başaran'ın yüzde 25 oranında kusurlu olduğu belirlendi.

Dava dosyasını rutin olarak inceleyen Bursa 5'inci Sulh Ceza Mahkemesi, henüz iddianamesi hazırlanmayan Başaran'ın tahliyesine karar verdi.

Bahadır ailesinin avukatı ise eksiklikler ve hata içerdiği gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu ile bilirkişi raporuna itiraz etti.