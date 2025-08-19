Küçük Zeynep'in şüpheli ölümü: Kayalıklardan düştü mü?

Mardin'in Derik ilçesinde 12 yaşındaki Zeynep Sut'un kayalıklardan düştüğü iddia edildi. Ailenin verdiği ifadeye göre; Zeynep, hayvanları otlattıktan sonra dere yatağının kıyısına gitti ve kayalıklardan düştü. Şüpheli ölüm, otopsi raporuyla netlik kazanacak.

BATTANİYEYE SARILDI HALDE BULUNDU

İlçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi’nde dün, 12 yaşındaki Zeynep Şut kayboldu.

Zeynep Sut’un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine ise bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Sut’u battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu.

DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARDILAR

Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep Sut’u ailenin düştüğü yerden çıkardığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.

Zeynep’in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

OTLATTIĞI HAYVANLARINI AHIRA BIRAKIP KAYALIKLARA GİTMİŞ

Zeynep Sut’un anne ve babasının, engelli iki çocuğunun tedavileri için o gün Şanlıurfa’daki hastaneye gittikleri, Zeynep'in ise hayvanları otlattıktan sonra ahıra bıraktığı ardından dere yatağının kıyısına gittiği öğrenildi.

Şanlıurfa’dan dönen ailenin, kızlarının eve uğramadığını öğrendiği ve yaptıkları aramada Zeynep’in cansız bedenini kayalıkların aşağısındaki dere yatağında buldukları belirtildi.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsisi süren Zeynep’in kesin ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.

Otopsi işlemlerinin ardından Zeynep Sut’un cenazesinin Akçay Mahallesi’ne bağlı Zıkreş mezrasında toprağa verileceği öğrenildi.

