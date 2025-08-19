Küçük Zeynep'in şüpheli ölümü: Kayalıklardan düştü mü?
Mardin'in Derik ilçesinde 12 yaşındaki Zeynep Sut'un kayalıklardan düştüğü iddia edildi. Ailenin verdiği ifadeye göre; Zeynep, hayvanları otlattıktan sonra dere yatağının kıyısına gitti ve kayalıklardan düştü. Şüpheli ölüm, otopsi raporuyla netlik kazanacak.
BATTANİYEYE SARILDI HALDE BULUNDU
İlçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi’nde dün, 12 yaşındaki Zeynep Şut kayboldu.
Zeynep Sut’un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine ise bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Sut’u battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu.