Küçük Zeynep'in şüpheli ölümü: Kayalıklardan düştü mü?

OTLATTIĞI HAYVANLARINI AHIRA BIRAKIP KAYALIKLARA GİTMİŞ

Zeynep Sut’un anne ve babasının, engelli iki çocuğunun tedavileri için o gün Şanlıurfa’daki hastaneye gittikleri, Zeynep'in ise hayvanları otlattıktan sonra ahıra bıraktığı ardından dere yatağının kıyısına gittiği öğrenildi.

Şanlıurfa’dan dönen ailenin, kızlarının eve uğramadığını öğrendiği ve yaptıkları aramada Zeynep’in cansız bedenini kayalıkların aşağısındaki dere yatağında buldukları belirtildi.