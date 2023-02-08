Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk, depremden 55 saat sonra, elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla enkazdan sağ çıkarıldı.

Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı - 1

Kahramanmaraş'ta Esençan Apartmanı'na ait enkazdan ses gelmesi üzerine, arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Berat'ın elinde bir muhabbet kuşu tuttuğu görüldü.

Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı - 2

Hipotermi tehlikesine karşı özel örtülere sarılan Berat, ambulansa götürüldüğü sırada teyzesi Döndü Öztürk'ü görünce sağlık ekiplerinden durmalarını istedi ve muhabbet kuşunu, yanına çağırdığı teyzesine verdi.

Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı - 3

Teyze Öztürk, yeğeninden aldığı kuşu önce bağrına bastı, sonra da çevreden bulduğu ekmekten yedirdi, şişe kapağından su içirdi. 

Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı - 4

Zaman zaman sevinç gözyaşları döken teyze, "Allah'a şükürler olsun." dedi. 13 yaşındaki Berat Sarı, hastaneye kaldırıldı.

Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı - 5
Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı - 6
Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı - 7
Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı - 8

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