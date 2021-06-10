Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası

Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası Küçükçekmece açıklarında ada görüntüsü oluşturdu. Sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi'ne ulaşan müsilaj havadan görüntülendi

DHA 10.06.2021 - 12:41

Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası - 1

Marmara Denizi'ni yedi aydır kaplayan deniz salyası, denizdeki canlı yaşamını tehdit ediyor. Temizlik çalışmaları süren müsilaj farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor. 

Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası - 2
Son olarak Küçükçekmece açıklarını kaplayan müsilaj havadan görüntülendi.
Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası - 3
Görüntülerde hat şeklinde uzanarak adeta bir ada görünümü oluşturan müsilaj tabakası dikkat çekti.
Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası - 4
Salyanın bir bölümü sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi'nin bazı bölgelerini de kapladı.
Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası - 5
Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası - 6
Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası - 7
Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası - 8
Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası - 9

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