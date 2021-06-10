Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası

Marmara Denizi'ni yedi aydır kaplayan deniz salyası, denizdeki canlı yaşamını tehdit ediyor. Temizlik çalışmaları süren müsilaj farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

Salyanın bir bölümü sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi'nin bazı bölgelerini de kapladı.