Küçükçekmece Belediyesi hangi partide? Küçükçekmece Belediye başkanı kimdir? Küçükçekmece Belediye başkan adayları

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Küçükçekmece Belediyesi Başkanı Kemal Çebi Kimdir?





Kemal Çebi, 1956 yılında Trabzon'da doğmuştur. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olup, mesleki ve akademik alanda kendini geliştirmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.



Siyasi hayatına 1974 yılında Bakırköy Ticaret Lisesi öğrencisiyken başlamış ve aralıksız olarak siyasette yer almıştır. Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde 9 yıl ilçe yöneticiliği yapmış, 4 dönem Küçükçekmece CHP İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuş ve çeşitli dönemlerde ilçe, il ve kurultay delegelikleri yapmıştır.



57 yıldır Küçükçekmece'de yaşayan, Küçükçekmece'nin sosyal ve kültürel yaşamına aktif katılım gösteren Çebi, 17 yıl Cennet Barbaros Spor Kulübü'nün başkanlığı görevini yürütmüştür. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanı olarak seçilen Çebi, Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile çağdaş, sosyal ve laik bir hukuk devletinin savunucusu olarak tanınmaktadır. Bireylerin özgürlükleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, doğa ve hayvan haklarının korunması, hukukun üstünlüğü gibi konularda aktif çaba göstermiş ve bu değerler uğruna mücadele etmiştir. 2019 yılından bu yana "Kentte adalet, eşitlik, sevgi ve saygı" ilkesiyle Küçükçekmece Belediye Başkanı olarak hizmet veren Kemal Çebi, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2024 Yerel Seçimleri için yeniden Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.