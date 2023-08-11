Küçükçekmece Gölü için uyarı: “Girilmemeli, balıkçılık yasaklanmalı”
Küçükçekmece Gölü’nü inceleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, endişe verici sonuçlara ulaştı. Prof. Dr. Meriç Albay, göle girilmemesi gerektiğini, hatta göldeki balıkçılığın da yasaklanması gerektiğini söyledi. Albay, “Ağır metal kirliliği bakımından, mikro kirleticiler bakımından oldukça sıkıntılı bir alan. Çocukları kontrol edemezsiniz. Oraya giriyorlar, ellerini yıkıyorlar, ağızlarına sürüyorlar, mikrop kapmaları olası.” dedi.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meriç Albay’ın başında olduğu ekip, Küçükçekmece Gölü’nü izleme projesi yürütüyor.
Proje kapsamında lagünün mikrobiyal komite çeşitliliğini araştıran ve analiz eden Albay, Küçükçekmece Lagünü’nün acilen restore edilmesi gerektiğini açıkladı.