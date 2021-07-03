İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nden kıyıya binlerce ölü balık vurdu... Ölü balıklar ve yayılan kötü koku çevre sakinlerinde endişeye neden oldu. İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor. Küçükçekmece Gölü'nün Avcılar sahilinde günlerdir yayılan kötü kokunun kaynağının, kıyıya vuran ölü balıklar olduğu anlaşıldı. Göl kıyısında yürüyüş yapanlar binlerce ölü balıkla karşılaştı. Ekiplerin, kıyıya vuran ölü balıkları kepçelerle toplama çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan, dün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin kaynağını tespit için laboratuvarda incelenmek üzere sudan numune aldı. Gölden numune alan ekipler, kirliliğin kaynağını belirlemek ve inceleme yapmak üzere örnekleri laboratuvara götürdü. Balıkların neden kıyıya vurduğu incelemelerin ardından belli olacak.