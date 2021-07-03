Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor

İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nden kıyıya binlerce ölü balık vurdu... Ölü balıklar ve yayılan kötü koku çevre sakinlerinde endişeye neden oldu.

Anadolu Ajansı 03.07.2021 - 18:34

Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor - 1
İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor.
Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor - 2
Küçükçekmece Gölü'nün Avcılar sahilinde günlerdir yayılan kötü kokunun kaynağının, kıyıya vuran ölü balıklar olduğu anlaşıldı.
Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor - 3
Göl kıyısında yürüyüş yapanlar binlerce ölü balıkla karşılaştı.
Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor - 4
Ekiplerin, kıyıya vuran ölü balıkları kepçelerle toplama çalışmaları ise sürüyor.
Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor - 5
Öte yandan, dün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin kaynağını tespit için laboratuvarda incelenmek üzere sudan numune aldı.
Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor - 6
Gölden numune alan ekipler, kirliliğin kaynağını belirlemek ve inceleme yapmak üzere örnekleri laboratuvara götürdü.
Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor - 7
Balıkların neden kıyıya vurduğu incelemelerin ardından belli olacak.
Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor - 8
Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor - 9
Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor - 10
Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor - 11

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER