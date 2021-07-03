Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri giderek artıyor

Küçükçekmece Gölü'nün Avcılar sahilinde günlerdir yayılan kötü kokunun kaynağının, kıyıya vuran ölü balıklar olduğu anlaşıldı.

Ekiplerin, kıyıya vuran ölü balıkları kepçelerle toplama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, dün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin kaynağını tespit için laboratuvarda incelenmek üzere sudan numune aldı.