Küçükçekmece Gölü’nde uyarıya rağmen balık tutmaya devam ettiler | “Biz yiyoruz balıkları, bir şey yok”

Sabah saatlerinde göl kenarında spor yapmaya gelen Semih Kargan ise gölün kirli olduğunu belirterek, “Kokuyor yani sonuç itibariyle kapalı bir havza. Bazen görüyorum sap sarı bir su akıyor bu tarafa. Arıtım yok büyük bir ihtimalle öyle tahmin ediyorum. Ben onun tespitini yapamam ama yüzde 90 temiz olmadığı belli çok kötü kokuyor.” ifadelerini kullandı.