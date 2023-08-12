Küçükçekmece Gölü’nde uyarıya rağmen balık tutmaya devam ettiler | “Biz yiyoruz balıkları, bir şey yok”
Küçükçekmece Gölü’nde inceleme yapan uzmanların uyarılarına rağmen, vatandaşlar gölden balık tutmaya devam ediyor. Balık tutan vatandaşlardan biri, uzmanların uyarılarının hatırlatılması üzerine, “Biz yiyoruz balıkları bir şey yok. Sıkıntı yok balıklarda.” dedi.
Küçükçekmece Gölü’nde inceleme yapan ekipler, göle girilmemesi ve balık tutulmaması konusunda uyarılarda bulundu.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, “Girilmesine izin vermemek lazım, hatta orada balıkçılığın da yasaklanması lazım. Çünkü ağır metal kirliliği bakımından, mikro kirleticiler bakımından oldukça sıkıntılı bir alan. Çocukları kontrol edemezsiniz. Oraya giriyorlar, ellerini yıkıyorlar, ağızlarına sürüyorlar, mikrop kapmaları olası.” dedi.