Küçükçekmece Gölü’nde uyarıya rağmen balık tutmaya devam ettiler | “Biz yiyoruz balıkları, bir şey yok”

Küçükçekmece Gölü’nde inceleme yapan uzmanların uyarılarına rağmen, vatandaşlar gölden balık tutmaya devam ediyor. Balık tutan vatandaşlardan biri, uzmanların uyarılarının hatırlatılması üzerine, “Biz yiyoruz balıkları bir şey yok. Sıkıntı yok balıklarda.” dedi.

Küçükçekmece Gölü’nde uyarıya rağmen balık tutmaya devam ettiler | “Biz yiyoruz balıkları, bir şey yok” - 1

Küçükçekmece Gölü’nde inceleme yapan ekipler, göle girilmemesi ve balık tutulmaması konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, “Girilmesine izin vermemek lazım, hatta orada balıkçılığın da yasaklanması lazım. Çünkü ağır metal kirliliği bakımından, mikro kirleticiler bakımından oldukça sıkıntılı bir alan. Çocukları kontrol edemezsiniz. Oraya giriyorlar, ellerini yıkıyorlar, ağızlarına sürüyorlar, mikrop kapmaları olası.” dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Küçükçekmece Gölü’nde uyarıya rağmen balık tutmaya devam ettiler | “Biz yiyoruz balıkları, bir şey yok” - 2

Hafta sonunu fırsat bilen bir çok kişi sabah saatlerinde geldikleri göl kenarında balık tuttu.

Balık tutanlar gölün temiz olduğunu, balıkların ise sağlıklı olduğunu söyledi.

Küçükçekmece Gölü’nde uyarıya rağmen balık tutmaya devam ettiler | “Biz yiyoruz balıkları, bir şey yok” - 3

Balık tutanlar gölün kirli olduğuna dair yetkililer tarafından herhangi bir sözlü bilgilendirme veya uyarı levhası görmediklerini söyledi. 

Küçükçekmece Gölü’nde uyarıya rağmen balık tutmaya devam ettiler | “Biz yiyoruz balıkları, bir şey yok” - 4

Göl kenarında yürüyüş yapanlar ise gölün kirli olduğunu ve pis koku yayıldığını ifade etti.

Küçükçekmece Gölü’nde uyarıya rağmen balık tutmaya devam ettiler | “Biz yiyoruz balıkları, bir şey yok” - 5

“MADEM PİS, ÖNLEM ALINMALI”

Göl kenarına boş kaldığı zamanlarda balık tutmaya geldiğini söyleyen İslam Sever, “Madem balıklar pis zehirliyor o zaman komple yasaklayacaklar. Kimse de göle girmiyor, önceden girip yüzüyorlardı şimdi kimse yüzmüyor.” dedi.

Küçükçekmece Gölü’nde uyarıya rağmen balık tutmaya devam ettiler | “Biz yiyoruz balıkları, bir şey yok” - 6

Balık tutan Ahmet Haskilo isimli vatandaş ise, hafta sonları burada balık tuttuğunu söyledi. Haskilo, “Burada sadece kefal balığı var. Biz yiyoruz balıkları bir şey yok. Sıkıntı yok balıklarda.” şeklinde konuştu.

Küçükçekmece Gölü’nde uyarıya rağmen balık tutmaya devam ettiler | “Biz yiyoruz balıkları, bir şey yok” - 7

Sabah saatlerinde göl kenarında spor yapmaya gelen Semih Kargan ise gölün kirli olduğunu belirterek, “Kokuyor yani sonuç itibariyle kapalı bir havza. Bazen görüyorum sap sarı bir su akıyor bu tarafa. Arıtım yok büyük bir ihtimalle öyle tahmin ediyorum. Ben onun tespitini yapamam ama yüzde 90 temiz olmadığı belli çok kötü kokuyor.” ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Gölü’nde uyarıya rağmen balık tutmaya devam ettiler | “Biz yiyoruz balıkları, bir şey yok” - 8
Küçükçekmece Gölü’nde uyarıya rağmen balık tutmaya devam ettiler | “Biz yiyoruz balıkları, bir şey yok” - 9
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