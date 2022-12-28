Küçükçekmece'de 4 katlı binada yangın paniği

İstanbul Küçükçekmece'de, bir apartmanın 3. katında çıkan yangın sırasında panikleyerek balkondan atlayan kadın yaralandı. Dumandan etkilenen ikisi çocuk 3 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Küçükçekmece'de 4 katlı binada yangın paniği - 1

Mehmet Akif Mahallesi Şahin Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece'de 4 katlı binada yangın paniği - 2

Kısa sürede büyüyen alevler binanın üst katına da sıçradı.

Küçükçekmece'de 4 katlı binada yangın paniği - 3

Bu sırada paniğe kapılan bir kadın 3. kattaki dairenin balkonundan atladı.

Küçükçekmece'de 4 katlı binada yangın paniği - 4

Yaralanan kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de 4 katlı binada yangın paniği - 5

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadaki vatandaşları tahliye eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen ikisi çocuk 3 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

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