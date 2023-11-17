Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü
İstanbul Küçükçekmece'de, bir binanın giriş katında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. 5 olan yaralı sayısı da 7'ye yükseldi. Yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Valilik, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu bildirdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise, iş yerinde antibakteriyel sprey üretildiğini patlamanın da bu üretim sırasında olmuş olabileceğini söyledi. Ekiplerin patlamanın nedeniyle ilgili incelemeleri sürüyor.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi.