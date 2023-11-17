Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü

İstanbul Küçükçekmece'de, bir binanın giriş katında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. 5 olan yaralı sayısı da 7'ye yükseldi. Yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Valilik, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu bildirdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise, iş yerinde antibakteriyel sprey üretildiğini patlamanın da bu üretim sırasında olmuş olabileceğini söyledi. Ekiplerin patlamanın nedeniyle ilgili incelemeleri sürüyor.

Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 1

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi.

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Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 2

Patlamanın ardından dairede bulunanlar kendilerini dışarıya attı.

Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 3

Patlama sonrası dairede ara ara patlamalar da devam etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 4

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken 1 kişinin dairede hayatını kaybettiği belirlendi. İlerleyen dakikalarda yaralı sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 5

Park halindeki bazı otomobiller ve sokak içerisindeki binalarda hasar oluştu. 

Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 6

VALİLİK: İLK BELİRLEMELERE GÖRE DOĞALGAZ KAYNAKLI 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.

Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 7

BELEDİYE BAŞKANI ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de olay yerine giderek açıklamalarda bulundu.

Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 8

Çebi, iş yerinde antibakteriyel sprey üretildiğini belirtirken patlamaya da üretim yapılan tüplerin neden olmuş olabileceğini söyledi.

Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 9

Ekiplerin patlamanın nedeniyle ilgili incelemeleri sürüyor.

Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 10
Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 11
Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 12
Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 13
Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 14
Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 15
Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 16
Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü - 17
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