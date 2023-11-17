Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü

VALİLİK: İLK BELİRLEMELERE GÖRE DOĞALGAZ KAYNAKLI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.