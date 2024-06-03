Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi

İstanbul'da çöken bina ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 4’e çıktı. Küçükçekmece ilçesinde 1988 yılında yapıldığı öğrenilen zemin artı 3 katlı bina dün sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

Uzmanlardan kritik uyarı: İstanbul'da kendiliğinden yıkılacak 2-3 bin bina var - VİDEO