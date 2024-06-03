Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi
İstanbul Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili soruşturmada, binanın girişindeki restoranın eski sahibi ile yeni sahibinin eşi de gözaltına alındı. Gözaltındaki 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da çöken bina ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 4’e çıktı. Küçükçekmece ilçesinde 1988 yılında yapıldığı öğrenilen zemin artı 3 katlı bina dün sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.
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