Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi

İstanbul Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili soruşturmada, binanın girişindeki restoranın eski sahibi ile yeni sahibinin eşi de gözaltına alındı. Gözaltındaki 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi - 1

İstanbul'da çöken bina ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 4’e çıktı. Küçükçekmece ilçesinde 1988 yılında yapıldığı öğrenilen zemin artı 3 katlı bina dün sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

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Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi - 2

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçundan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, ve binanın girişinde bulunan restoran sahibi Özge Aktürk Dinçer gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi - 3

Çalışmaların devamında gözaltına alınan Dinçer’in eşi İbrahim Dinçer ile restoranın eski sahibi Özcan Karar da gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi - 4

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi - 5

Çöken zemin artı 3 katlı binanın bitişiğindeki bina, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkılan binanın yanındaki bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi - 6

Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi - 7
Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi - 8
Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi - 9
Küçükçekmece'de çöken bina: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi - 10
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