Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın

Anadolu Ajansı 17.06.2021 - 05:19
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerin büyüdüğü yangına müdahale etmeye başladı.
İtfaiye ekiplerinin suyunun bitmesi üzerine müdahaleye bir süre ara verildi. Bu duruma tepki gösteren fabrika ortağı Ufuk Civelek, iş arkadaşları tarafından sakinleştirildi.
Çevredeki ilçe belediyelerden su tankeri istenmesi üzerine Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar ve Başakşehir belediyelerinden gelen tankerler çalışmalara destek verdi.