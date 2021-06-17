Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin 5 saattir süren yangına müdahalesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı 17.06.2021 - 05:19

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 1
Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi'nde yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulu tek katlı kağıt ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 2

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerin büyüdüğü yangına müdahale etmeye başladı.

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 3
Bu sırada fabrikada çalışan işçiler de iş yerine gelerek malzemeleri kurtarmaya çalıştı.
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 4

İtfaiye ekiplerinin suyunun bitmesi üzerine müdahaleye bir süre ara verildi. Bu duruma tepki gösteren fabrika ortağı Ufuk Civelek, iş arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 5

Çevredeki ilçe belediyelerden su tankeri istenmesi üzerine Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar ve Başakşehir belediyelerinden gelen tankerler çalışmalara destek verdi.

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 6
5 saattir süren müdahalelerin ardından yangın kısmen kontrol altına alındı.
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 7
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 8
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 9
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 10
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 11
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 12
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 13
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 14
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 15
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 16
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın - 17

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