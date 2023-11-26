Küçükçekmece'de tehlike saçan bina kontrollü şekilde yıkıldı

İstanbul Küçükçekmece'de Gültepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina riskli olduğu gerekçesiyle yaklaşık 1 ay önce boşaltıldı.
Kolonları patlayan kirişleri dökülen bina tehlike saçmaya başladı.
Her gün önünden yüzlerce kişi ve aracın geçtiği bina, yapılan haberin ardından belediye ekiplerince bugün öğle saatlerinde başlayan çalışmayla kontrollü şekilde yıkıldı.
Küçükçekmece Belediyesi yetkilileri bina sahibine ceza kesilip yıkım işleminin başlayacağını açıklamıştı.
Mahalle sakinleri geçen süreye rağmen hala yıkım yapılmamasına tepki göstermişti.