Küçükçekmece'de tehlike saçan bina kontrollü şekilde yıkıldı

Küçükçekmece'de riskli olduğu için 1 ay önce boşaltılan bina kontrollü şekilde yıkıldı. Kolonları patlayan, kirişlerinde demirler ortaya çıkan 5 katlı binanın yıkımı yapılan haberin ardından gerçekleşti.

Küçükçekmece'de tehlike saçan bina kontrollü şekilde yıkıldı - 1

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Küçükçekmece'de tehlike saçan bina kontrollü şekilde yıkıldı - 2

İstanbul Küçükçekmece'de Gültepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina riskli olduğu gerekçesiyle yaklaşık 1 ay önce boşaltıldı.

Küçükçekmece'de tehlike saçan bina kontrollü şekilde yıkıldı - 3

Kolonları patlayan kirişleri dökülen bina tehlike saçmaya başladı.

Küçükçekmece'de tehlike saçan bina kontrollü şekilde yıkıldı - 4

Her gün önünden yüzlerce kişi ve aracın geçtiği bina, yapılan haberin ardından belediye ekiplerince bugün öğle saatlerinde başlayan çalışmayla kontrollü şekilde yıkıldı.

Küçükçekmece'de tehlike saçan bina kontrollü şekilde yıkıldı - 5

CEZA KESİLECEK

Küçükçekmece Belediyesi yetkilileri bina sahibine ceza kesilip yıkım işleminin başlayacağını açıklamıştı.

Küçükçekmece'de tehlike saçan bina kontrollü şekilde yıkıldı - 6

Mahalle sakinleri geçen süreye rağmen hala yıkım yapılmamasına tepki göstermişti.

Küçükçekmece'de tehlike saçan bina kontrollü şekilde yıkıldı - 7
Küçükçekmece'de tehlike saçan bina kontrollü şekilde yıkıldı - 8
Küçükçekmece'de tehlike saçan bina kontrollü şekilde yıkıldı - 9
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