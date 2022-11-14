Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi

İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki ev görüntülendi.

Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi - 1

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.

Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi - 2

Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiğini tespit etti.

Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi - 3

Esenler'de yapılan operasyonun ardından kadının Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğu bilgisine ulaşan ekipler buraya yaptıkları operasyonla Ahlam Albashır'ı yakaladı.

Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi - 4

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev görüntülendi.

Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi - 5
Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi - 6

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