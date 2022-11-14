Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.
Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiğini tespit etti.
Esenler'de yapılan operasyonun ardından kadının Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğu bilgisine ulaşan ekipler buraya yaptıkları operasyonla Ahlam Albashır'ı yakaladı.
Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev görüntülendi.