Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binadan kopan parçalar yan binanın üzerine devrildi
12.02.2026 16:09
Son Güncelleme: 12.02.2026 17:31
İHA
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binadan kopan parçalar yan taraftaki binaya çarparak zarar verdi.
IHA
Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada iş makinesi ile yıkım çalışması başlatıldı. Bina yıkım esnasında kopan beton parçaları yan binaya hasar verdi.
IHA
İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. O esnada bina önünde kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçerken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.
ÇÖKME ANI KAMERADA
Faciadan dönülen yıkım ve hasar gören binadan görüntüler de ortaya çıktı. Olay esnasında çevredeki vatandaşların kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde binadan kopan parçalar büyük bir gürültüyle yan binanın üzerine düştüğü ve etrafı toz bulutu kapladığı görülüyor.