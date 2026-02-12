Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binadan kopan parçalar yan binanın üzerine devrildi

12.02.2026 16:09

Son Güncelleme: 12.02.2026 17:31

İHA

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binadan kopan parçalar yan taraftaki binaya çarparak zarar verdi.

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binadan kopan parçalar yan binanın üzerine devrildi
IHA

Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada iş makinesi ile yıkım çalışması başlatıldı. Bina yıkım esnasında kopan beton parçaları yan binaya hasar verdi. 

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binadan kopan parçalar yan binanın üzerine devrildi 1
IHA

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. O esnada bina önünde kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçerken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Faciadan dönülen yıkım ve hasar gören binadan görüntüler de ortaya çıktı. Olay esnasında çevredeki vatandaşların kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde binadan kopan parçalar büyük bir gürültüyle yan binanın üzerine düştüğü ve etrafı toz bulutu kapladığı görülüyor.
Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binadan kopan parçalar yan binanın üzerine devrildi 3
IHA

Ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.