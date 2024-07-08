Küçükçekmece'de yol tartışması zincirleme kazayı getirdi: 13 yaralı
Küçükçekmece D100 karayolu'nda iki servis şoförü yol tartışmasında araçlarını durdurmasının ardından kazaya sebebiyet verdi. 3 servis minibüsü ve 1 su tankerinin karıştığı kazada, 13 kişi yaralandı.
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda, iki servis minibüsü şoförü yol tartışmasında araçlarını durdurunca, zincirleme kaza meydana geldi.
3 servis minibüsü ve 1 su tankerinin karıştığı kazada, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.