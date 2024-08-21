Küçükçekmece’de mahalleli ile site yönetiminin park kavgasında ikinci perde
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 2022 yılında açılan parkın bir bölümü, site yönetimi tarafından çitlerle çevrilip, mahalle sakinlerinin kullanımına kapatıldı. Şikayetler ve tartışmalar sürerken site yönetimi geri adım attı, çitler söküldü. Yaklaşık 1 yıldır mahalleliye açık olan park, site yönetimi tarafından yeniden çitlerle çevrildi. Mahalleli duruma tepki gösterdi.
Küçükçekmece’de mahalleli ile site yönetimi arasında yaşanan park kavgası yeniden alevlendi.