Küçükçekmece’de mahalleli ile site yönetiminin park kavgasında ikinci perde

İnönü’ndeki Mahallesi İstiklal Caddesi’nde site yönetimi ile belediye tarafından içerisinde futbol, basketbol sahalarının da bulunduğu bir çocuk parkı yapıldı.

Site sakinlerinin ve mahallelinin ortak kullandığı parkta yaşanan olayların ardından 2023 yılı Ekim ayından site yönetiminin aldığı kararla parkın bir kısmı tel örgülerle kapatıldı.