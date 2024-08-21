Küçükçekmece’de mahalleli ile site yönetiminin park kavgasında ikinci perde

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 2022 yılında açılan parkın bir bölümü, site yönetimi tarafından çitlerle çevrilip, mahalle sakinlerinin kullanımına kapatıldı. Şikayetler ve tartışmalar sürerken site yönetimi geri adım attı, çitler söküldü. Yaklaşık 1 yıldır mahalleliye açık olan park, site yönetimi tarafından yeniden çitlerle çevrildi. Mahalleli duruma tepki gösterdi.

Küçükçekmece’de mahalleli ile site yönetiminin park kavgasında ikinci perde - 1

Küçükçekmece’de mahalleli ile site yönetimi arasında yaşanan park kavgası yeniden alevlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Küçükçekmece’de mahalleli ile site yönetiminin park kavgasında ikinci perde - 2

İnönü’ndeki Mahallesi İstiklal Caddesi’nde site yönetimi ile belediye tarafından içerisinde futbol, basketbol sahalarının da bulunduğu bir çocuk parkı yapıldı.

Site sakinlerinin ve mahallelinin ortak kullandığı parkta yaşanan olayların ardından 2023 yılı Ekim ayından site yönetiminin aldığı kararla parkın bir kısmı tel örgülerle kapatıldı.
Küçükçekmece’de mahalleli ile site yönetiminin park kavgasında ikinci perde - 3

Durumdan rahatsız olan mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine site yönetimi çitleri söktü.

Yerel seçimlerin ardından site yönetimi yeni bir karar alarak aynı gerekçelerle parkı bir bölümünü çitlerle tekrar kapadı.
Küçükçekmece’de mahalleli ile site yönetiminin park kavgasında ikinci perde - 4

Parkı kullananlar bu kısıtlamaya tepki gösterirken, sorunun çözülmesini istedi.

Küçükçekmece’de mahalleli ile site yönetiminin park kavgasında ikinci perde - 5

BELEDİYE SİTE YÖNETİMİNİ UYARDI

2023 yılı Ekim ayında yaşanan aynı olayda site yönetimi şikayetler üzerine çitleri kaldırmıştı.

Küçükçekmece’de mahalleli ile site yönetiminin park kavgasında ikinci perde - 6

Yine şikayetler üzerine Küçükçekmece Belediyesi’nden site yönetimine çitlerin kaldırılması yönünde uyarı yazısı gönderildiği öğrenildi.

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