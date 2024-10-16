Küçükçekmeve ve Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programıyla duyurdu
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Küçükçekmeve ve Kadıköy'ün bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Küçükçekmeve ve Kadıköy'de sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ekim tarihli su kesintisi programını paylaştı. Kesinti programıyla su kesintisi yaşanacak il ve ilçeler duyuruldu. Kadıköy'de; Bostancı, Osmanağa, Caferağa mahallelerine; Küçükçekmece'de ise Yeni ve Cennet Mahallelerine su verilemeyecek. Küçükçekmeve ve Kadıköy'deki su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntılarını inceliyor.
SU KESİNTİSİ PROGRAMININ AYRINTILARI