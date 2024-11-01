Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı

BAZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI: KİM HANGİ SAATTE NEREDE?

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin tümünün alınan HTS ve baz kayıtlarının bilirkişi tarafından incelendiği, olayın gerçekleştiği Tavşantepe Mahallesi’nde fiili olarak ölçüm yapılarak servis sağlayan ana ve ara bazların belirlendiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda, olayın gerçekleştiği tarih olarak 21 Ağustos’ta 15.13 ile 15.20 saatleri arası belirtilerek, şüpheliler Salim, Enes ve Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın HTS kayıtlarının alındığı, 3 GSM operatörünün ana baz ve yan bazlarının tespitinin yapıldığı, daha sonra bu bölgelerde ekip olarak dar alan baz çalışması yapıldığı kaydedildi.

Raporda, Tavşantepe Mahallesi’nde çalışma yapılan alanlarda 1 GSM operatörünün çekim gücünün iyi olduğu, telefonların çalışma yapılan bölgelerde çekmeme ya da sinyal kesintisi durumunun olmadığı, sinyal gücünün yeterli olduğu hususları çerçevesinde HTS kayıtlarının incelenerek rapor hazırlandığı kaydedilerek, şüphelilerin dakika dakika hareketlerine yer verildi.