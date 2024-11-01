Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı

Narin Güran cinayetine ilişkin davada ilk duruşma 7 Kasım’da görülecek. Dava günü yaklaşırken, cinayet dosyasından yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Küçük Narin’in cansız bedenini dere yatağına taşıyıp, gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın otomobilinde yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde ekiplerin aracın iç ve bagaj kısmında inceleme yapıp, delil topladığı görülüyor. Dava dosyasına, HTS kayıtlarından elde edilen dar alan baz çalışmasının şeması da eklendi. Şemada, olay saatinin 15.13 ile 15.20 saatleri arası olduğu belirtilirken, şüpheliler Salim, Yüksel, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın tespit edilen baz hareketleri dakika dakika yer aldı.

Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 1

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin ilk dava günü yaklaşırken dosyada yeni ayrıntılara ulaşıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 2

Narin’in cansız bedenini otomobiliyle taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın aracında yapılan jandarma aramasının görüntüleri ortaya çıktı.

Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 3

Görüntülerde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin aracın hem içerisinde hem de bagaj bölümünde çalışma yaptığı ve delil topladığı görülüyor.

Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 4

İLK DURUŞMA 7 KASIM’DA GÖRÜLECEK

Narin Güran cinayeti, Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında, çuval içerisinde ve üstü taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması, 7 Kasım’da 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 5

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, aracında Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 6

BAZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI: KİM HANGİ SAATTE NEREDE?

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin tümünün alınan HTS ve baz kayıtlarının bilirkişi tarafından incelendiği, olayın gerçekleştiği Tavşantepe Mahallesi’nde fiili olarak ölçüm yapılarak servis sağlayan ana ve ara bazların belirlendiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda, olayın gerçekleştiği tarih olarak 21 Ağustos’ta 15.13 ile 15.20 saatleri arası belirtilerek, şüpheliler Salim, Enes ve Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın HTS kayıtlarının alındığı, 3 GSM operatörünün ana baz ve yan bazlarının tespitinin yapıldığı, daha sonra bu bölgelerde ekip olarak dar alan baz çalışması yapıldığı kaydedildi.

Raporda, Tavşantepe Mahallesi’nde çalışma yapılan alanlarda 1 GSM operatörünün çekim gücünün iyi olduğu, telefonların çalışma yapılan bölgelerde çekmeme ya da sinyal kesintisi durumunun olmadığı, sinyal gücünün yeterli olduğu hususları çerçevesinde HTS kayıtlarının incelenerek rapor hazırlandığı kaydedilerek, şüphelilerin dakika dakika hareketlerine yer verildi.
Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 7

Raporda şu ifadeler kullanıldı:

"1-Şüpheli Salim Güran’ın kullandığı telefonun 21.08.2024 günü saat, 14.52 sıralarında kendi ikametinden çıktığı, kendi ikameti ile Arif Güran’ın ikameti arasında olduğu, saat 14.55 sıralarında kendi ikameti ile Arif Güran’ın ikametinin arasında bulunan yol ve civarında olduğu, saat 15.18'e kadar Arif Güran’ın ikametinin çevresinde, yakınında bulunduğu, saat 15.19 'a kadar kendi ikameti ile Arif Güran’ın ikameti arasında bulunan yol ve bahçe kısmında bulunduğu, daha sonra Arif Güran’ın evine doğru yöneldiği, saat 15.20 sıralarında Arif Güran’ın ikametine geldiği ve daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geldiği ve saat.15.22 sıralarında evin içerisinde bulunduğu, saat.15.22 ile 15.26 saatleri arasında Arif Güran’ın ikametinde mutfak karşısında bulunan boş oda tabir edilen yerde olduğu, saat. 15.32 sıralarına kadar Arif Güran’ın evinin içerisi ve diğer odalarda evin içerisinde hareketli bulunmaya devam ettiği, saat 15.36 sıralarında ahırın arka kısmına geçiş yaptığı, daha sonra Arif Güran’ın ikametine girdiği, ikamette bulunduğu, saat 15.41’de ahırın arka kısmına tekrar geçtiği, saat 15.42’de ikameti ile Arif Güran’ın ikameti arasında bulunan yolda olduğu, saat 15.43 gibi Arif Güran’ın evinin önünde olduğu, saat 15.52 sıralarında Arif Güran’ın ikametinde bulunduğu sırada Mehmet Selim Atasoy adına kayıtlı telefonu aradığı, 31 saniyelik görüşmesinin olduğu, saat 16.08’de ahırın arka kısmında bulunduğu, saat 16.10 sıralarında Arif Güran’ın ikametinden ayrıldığı, saat 16.10 sıralarında Arif Güran’ın ikametinden ayrılarak köyün yukarısında bulunan mısır tarlasına doğru hareket ettiği, Salim Güran’ın kullanmış olduğu telefonun 21.08.2024 günü saat 22.47 sıralarında Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve 22.55’te ayrıldığı,
Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 8

2-Şüpheli Enes Güran’ın kullandığı telefonun HTS kayıtları incelendiğinde, 21.08.2024 günü saat 14.30 sıralarında ikametinde olduğu, saat 15.41’e kadar GPRS almaya devam ettiği, saat 15.41’de ikametinden baz verdiği ve saat 15.51’e kadar ikametin içerinde ve müştemilatında bulunduğu, saat 15.57’de Salim Güran’ın evine geçiş yaptığı, burada bulunduğu saat 16.04 arası yerini tam tespit edemediğimiz bir bölgede bulunduğu, saat 16.11 gibi kendi evine doğru yöneldiği, daha sonra saat 17.50’ye kadar ikamet ve müştemilatında bulunduğu ara ara hareketli olduğu, saat:17.50’den sonra ikametin dışında bulunduğu, ikamet çevresinde hareketli olduğu daha sonra aynı gün saat 18.13 sıralarında okul civarına yakın bir bölgede telefonunu kapattığı ya da kapandığı, 22.08.2024 günü saat 04.44’te de telefonun açıldığı,

Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 9

3-Yüksel Güran’ın kullandığı telefonun HTS kayıtları incelendiğinde, 21.08.2024 günü saat 14.28-15.38 sıralarında ikametinde ve müştemilatında olduğu, saat 15.39 ile saat 16.39 arası yine ikameti ve müştemilatında bulunduğu, aynı gün saat 16.39’dan sonra yine kendi ikamet ve müştemilatında bulunmaya devam ettiği ve hareketli olduğu,

4-Nevzat Bahtiyar’ın kullandığı telefonun HTS kayıtları incelendiğinde, 21.08.2024 günü saat 15.08 sıralarında Salim Güran’ı arayıp 42 saniye görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, saat 15.10 sıralarında Arif Güran ile Salim Güran’ın ikametleri arasında bulunan parke yol ve Arif Güran’ın evinin yakınlarında olduğu, saat 15.18’de Arif Güran’ın evinin çok yakınlarında bulunduğu, saat 15.26 gibi Arif Güran’ın ikametinin önüne geldiği, saat 15.27’de evin içerisinde ev ve müştemilatında olduğu aynı gün saat 15.35'e kadar evde bulunmaya devam ettiği, daha sonra 15.40 sıralarında okul civarına yakın olduğu, saat 15.57’de tarla kısmında olduğu, saat 16.00 sıralarında Narin Güran’ın cesedinin olduğu bölgede olduğu, Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu yerden saat 16.35 sıralarında ayrılarak Tavşantepe köyüne doğru geldiği kaydedildi."

Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 10

RAPORUN DEĞERLENDİRME KISMI

Raporun genel değerlendirme kısmında da şu ifadelere yer verildi:

"21.08.2024 günü anne Yüksel Güran’ın saat 14.28 de ikametinde olduğu aynı gün saat 16.39’a kadar kendi ikametinde bulunmaya devam ettiği, ikameti dışında bir yerde olmadığı değerlendirilmektedir."

Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 11

SALİM GÜRAN

"Salim Güran’ın 21.08.2024 günü saat 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, saat.15.19’a kadar Arif Güran’ın ikameti ve yakınlarında bulunduğu, saat 15.20’de Arif Güran’ın ikametine geldiği, giriş yaptığı, daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geçip geri Arif Güran’ın ikametine girdiği ve saat 16.10'a kadar Arif Güran’ın evinde ve müştemilatında olduğu, Nevzat Bahtiyar ile 21.08.2024 günü saat 15.10 ile saat 15.40 arası hareketlerinin uyumlu olduğu, birlikte oldukları değerlendirilmektedir."

Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 12

ENES GÜRAN

"Enes Güran’ın 21.08.2024 günü saat 14.30 sıralarında kendi ikametinde bulunduğu ve aynı gün saat 15.41’den 15.51’e kadar ikametinde bulunmaya devam ettiği, saat 15.57 sıralarında Salim Güran’ın ikametine geçtiği, 16.06 sıralarına kadar Salim Güran’ın ikameti civarında bulunduğu değerlendirilmektedir."

Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 13

NEVZAT BAHTİYAR

"Nevzat Bahtiyar’ın 21.08.2024 günü saat 15.08’de Salim Güran ile telefon ile görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif Güran’ın ikameti ve civarında olduğu, aynı gün saat 15.27 sıralarında Arif Güran’ın evine geldiği, evde bulunduğu, aynı gün saat 15.35’e kadar Arif Güran’ın ikametinde olduğu ve daha sonra ayrıldığı, saat 16.00 sıralarında Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu yerde olduğu, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar isimli şahısların olay günü olan 21.08.2024 günü saat 15.10 ile saat 15.40 arası hareketlerinin uyumlu olduğu, birlikte olduğu değerlendirilmektedir."

Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 14

KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Güran'ın cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a 9 Eylül'de keşif yaptırılmıştı.

Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 15

Bahtiyar, çocuğun battaniyedeki cesedini, amca Salim Güran'la birlikte çuvala koyduklarını anlattı. Bunu yapması için Salim Güran'ın kendisini ve ailesini tehdit ettiğini söyledi.

Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 16

Nevzat Bahtiyar daha sonra Narin'i gizlediği alanı gösterdi.

Nevzat Bahtiyar'ın ilk sorgusu da ortaya çıktı. Sorulara verdiği yanıtlarda Narin'i kendisinin değil, amca Salim Güran'ın öldürdüğünü, daha sonra cansız bedenini getirdiğini anlattı.

Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 17
Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 18
Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı - 19
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