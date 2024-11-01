Küçük Narin’in cansız bedenini bu arabayla taşıdığını itiraf etmişti: Nevzat Bahtiyar’ın arabasında yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı
Narin Güran cinayetine ilişkin davada ilk duruşma 7 Kasım’da görülecek. Dava günü yaklaşırken, cinayet dosyasından yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Küçük Narin’in cansız bedenini dere yatağına taşıyıp, gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın otomobilinde yapılan aramanın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde ekiplerin aracın iç ve bagaj kısmında inceleme yapıp, delil topladığı görülüyor. Dava dosyasına, HTS kayıtlarından elde edilen dar alan baz çalışmasının şeması da eklendi. Şemada, olay saatinin 15.13 ile 15.20 saatleri arası olduğu belirtilirken, şüpheliler Salim, Yüksel, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın tespit edilen baz hareketleri dakika dakika yer aldı.
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin ilk dava günü yaklaşırken dosyada yeni ayrıntılara ulaşıldı.