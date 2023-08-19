Kuduz hastalığı nedir, hastalar neden sudan korkar? İşte kuduzun belirtileri ve bulaşma yolları
Şanlıurfa'nın Akçakale Devlet Hastanesi'nde kuduz teşhisiyle kilitli bulunduğu odadan kaçan Suriyeli kişinin görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Görüntüler ardından kuduz hastalığının belirtileri ve bulaşma yolları araştırılıyor. Peki, kuduz hastalığı nedir, belirtileri neler? Kuduz hastaları neden sudan korkar? İşte kuduzun belirtileri ve bulaşma yolları...
Kuduz, evcil ve vahşi hayvanlarda görülen, zoonoz bir viral hastalıktır. Hem insanlarda hem de hayvanlarda görülen kuduz; felç, koma, geç kalınması durumunda ölüme bile neden olabilir.