Kuduz hastalığı nedir, hastalar neden sudan korkar? İşte kuduzun belirtileri ve bulaşma yolları

Şanlıurfa'nın Akçakale Devlet Hastanesi'nde kuduz teşhisiyle kilitli bulunduğu odadan kaçan Suriyeli kişinin görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Görüntüler ardından kuduz hastalığının belirtileri ve bulaşma yolları araştırılıyor. Peki, kuduz hastalığı nedir, belirtileri neler? Kuduz hastaları neden sudan korkar? İşte kuduzun belirtileri ve bulaşma yolları...

Kuduz hastalığı nedir, hastalar neden sudan korkar? İşte kuduzun belirtileri ve bulaşma yolları - 1

Kuduz, evcil ve vahşi hayvanlarda görülen, zoonoz bir viral hastalıktır. Hem insanlarda hem de hayvanlarda görülen kuduz; felç, koma, geç kalınması durumunda ölüme bile neden olabilir.

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Kuduz hastalığı nedir, hastalar neden sudan korkar? İşte kuduzun belirtileri ve bulaşma yolları - 2

KUDUZ BELİRTİLERİ NELER? 

Hayvanlarda en net kuduz işaretleri şiddetli davranış değişiklikleri ve açıklanamayan ilerleyici felçtir. Hastalık hayvanlarda saldırgan davranış ve/veya letarji ve felç belirtileri gösterebilir.

İnsanlarda kuduzun ilk bulguları baş ağrısı, ateş, kaygı ve karıncalanma veya ısırık bölgesi yakınlarında değişen duyarlılıklar olabilir. İnsanların çoğunda aynı zamanda göz bebeklerinin genişlemesi, ses ve ışığa alışılmadık duyarlılık, değişen vücut sıcaklığı, nöbetler, halüsinasyonlar ve hidrofobi (suyla temasta hatta su gördükten sonra spazmlar) görülür. Hem insanlarda hem de hayvanlarda kuduz felçten komaya, daha sonra ölüme neden olur.

Kuduz hastalığı nedir, hastalar neden sudan korkar? İşte kuduzun belirtileri ve bulaşma yolları - 3

KUDUZ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Kuduz virüsü, enfeksiyona maruz kalmış hayvanın tükürüğü ile yakın temas, ısırığı, çiziği ve tahrip olmuş cilt/mukoza zarını yalaması yoluyla hayvanlardan başka hayvanlara veya insanlara bulaşır.

Kuduz hastalığı nedir, hastalar neden sudan korkar? İşte kuduzun belirtileri ve bulaşma yolları - 4

Kuduz evcil hayvanlara hastalığı taşıyan hayvanlarla doğrudan temas yoluyla bulaşabilir. Hastalık insanlara ise kuduzlu bir hayvan ile temasla veya hastalık bulaşan evcil hayvanlarından bulaşabilir. Evcil hayvanlardan veya yaban hayattan enfeksiyon alma riskini düşürmek ve bu ölümcül hastalıktan korunmak için alınabilecek en iyi önlem hayvanların aşılanmasıdır.

Kuduz hastalığı nedir, hastalar neden sudan korkar? İşte kuduzun belirtileri ve bulaşma yolları - 5

KUDUZ HASTALARI NEDEN SUDAN KORKAR?

Hastaların yaklaşık olarak yarısı ataklar döneminde su içmek istemekte ve su içme teşebbüsü sırasında boğaz kaslarının kasılması nedeniyle kişide tıkanma, boğulma hissi ortaya çıkmaktadır ve hastalarda hidrofobi (sudan korkma) gelişmektedir.

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