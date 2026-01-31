Küfür eden çaycıyı uyardı, bir gözünü kaybetti

Kavgadan bir süre sonra Tecirli, çaycı M.Y.'nin yanına gitti. Konuşmak için gittiği M.Y., elindeki çay bardağıyla Tecirli'nin önce başına, sonra da kırılan bardakla sol gözüne vurdu. Aldığı darbeyle sersemledi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Serkan Tecirli, M.Y.'den şikayetçi oldu. Olay üzerine ifade veren M.Y., "Üzerime gelip, bana saldırınca elimdeki bardakla ona vurdum. Arbede sırasında bardak yüzüne geldi. Bardağın kırık olduğunu bilmiyordum, isteyerek yapmadım" dedi. Adliyeye sevk edilen M.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tecirli ise yapılan tedavilere rağmen sol gözünün görme kabiliyeti kaybetti.