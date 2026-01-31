Küfür eden çaycıyı uyardı, bir gözünü kaybetti
31.01.2026 11:01
Son Güncelleme: 31.01.2026 11:12
İHA
Adana'da bir dolmuş şoförü, çaycıyı uyardığı için önce darp edildi ardından duraktaki yönetici tarafından çay bardağıyla gözüne vurulup kör kaldı. Şoför, saldırganın 2 yıldır tutuklanmamasına tepki gösterdi.
Olay, 17 Şubat 2024'te Seyhan ilçesine bağlı bir dolmuş durağında yaşandı. İddiaya göre şoför Serkan Tecirli, sefer dönüşü durağa geldiği esnada çaycı M.A.'nın küfürlü konuşmalarından rahatsız oldu. M.A.'yı uyarmasının ardından taraflar arasında çıkan tartışmada kooperatif yöneticilerinden M.Y., Tecirli'ye fiziksel saldırıda bulundu. Şoförlerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.
ÇAY BARDAĞIYLA GÖZÜNE VURDU
Kavgadan bir süre sonra Tecirli, çaycı M.Y.'nin yanına gitti. Konuşmak için gittiği M.Y., elindeki çay bardağıyla Tecirli'nin önce başına, sonra da kırılan bardakla sol gözüne vurdu. Aldığı darbeyle sersemledi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Serkan Tecirli, M.Y.'den şikayetçi oldu. Olay üzerine ifade veren M.Y., "Üzerime gelip, bana saldırınca elimdeki bardakla ona vurdum. Arbede sırasında bardak yüzüne geldi. Bardağın kırık olduğunu bilmiyordum, isteyerek yapmadım" dedi. Adliyeye sevk edilen M.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tecirli ise yapılan tedavilere rağmen sol gözünün görme kabiliyeti kaybetti.
DAVA AÇILDI
Olayla ilgili Adana 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın, 2 Ekim 2025'te görülen 2'nci duruşmasında M.Y., Tecirli'nin kendisine küfür ederek saldırdığını söyledi. Tanıklardan ikisi Tecirli'nin küfretmediğini belirtirken M.A. ise Tecirli'nin M.Y.'ye küfür edip, saldırdığını öne sürdü. Savcılık, M.Y.'nin “Kasten yaralama” suçu ve “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama”, “Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin yitirmesi” maddelerinden cezalandırılmasını talep etti.
Duruşma 10 Mart 2026 tarihine ertelendi.
GÖZÜNÜN GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ
Serkan Tecirli, gözüne darp aldığı anı anlattı ve M.Y.'nin 5 ay boyunca saklandığını söyledi. 5. ayın sonunda avukatıyla ifade vermeye giden M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tecirli şöyle anlatmaya devam etti:
“Sokakta çocuklar dahi birbirlerine küfür etse, onlara bile güzel konuşun diye uyarılarda bulunuyorum ancak ben uyardım, gözümden oldum. Beni kör bıraktı ve ceza almadı. İçimde hırs birikiyor. Şu an eve hapsolmuş durumdayım, çıkamıyorum dışarı. Ekonomik özgürlüğüm tamamen bitti, şoförlük yapmam imkansız, beni kısıtladılar.”
Anne Keziban Tecirli ise, evladını kör bırakan saldırıyı yapan şahsın tutuklanıp hak ettiği cezayı çekmesini istediğini söyledi.