Küfürler edip yüksek sesle konuşan kadın kendisini uyaran diş hekimini bıçakladı

Bursa'da bir klinikte yüksek sesle konuşup küfürler eden kadın, kendisini uyaran diş hekimini bıçaklayarak kaçtı.

Küfürler edip yüksek sesle konuşan kadın kendisini uyaran diş hekimini bıçakladı - 1

Olay, 28 Aralık saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Özen Sokakta yaşandı.

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Küfürler edip yüksek sesle konuşan kadın kendisini uyaran diş hekimini bıçakladı - 2

Suriye uyruklu Hamda Husseın Yasın isimli kadın, diş kliniğinde yüksek sesle konuşup, küfrederek çevredekilere rahatsızlık etti. Odasından çıkan diş hekimi H.N.Ö., kadını uyardı. Uyarıları dikkate almayan Hamda Husseın Yasın, çantasından çıkardığı bıçakla H.N.Ö’yü sol omzundan yaralayıp kaçtı.

Küfürler edip yüksek sesle konuşan kadın kendisini uyaran diş hekimini bıçakladı - 3

Diş hekimi hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadın polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küfürler edip yüksek sesle konuşan kadın kendisini uyaran diş hekimini bıçakladı - 4

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım ilçesinde şüpheli H.H.Y.’nin kesici alet ile müşteki H.N.Ö.’yü yaraladığı iddia edilen olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan şüpheli H.H.Y.’nin, 'Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Sağlık Görevlilerine Karşı Silahla Yaralama' suçundan tutuklanarak konumuna uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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