Kula Belediyesi hangi partide? Kula Belediye başkanı kimdir? Kula Belediye başkan adayları

KULA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kula Belediyesi Başkanı Hüseyin Tosun Kimdir?







1968 yılında Manisa’nın Kula ilçesinde dünyaya gelen Hüseyin Tosun, ilkokul, ortaokul ve lise tahsilini Kula’da tamamladı. 1987 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde iş hayatına başladı. 16 yıl süren devlet memuriyetinden 2003 yılında ayrılan Hüseyin Tosun, ticarete atıldı. 2004 ile 2009 yılları arasında aktif siyasette rol alarak Adalet ve Kalkınma Partisi Kula İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Aktif siyasetin dışında sosyal kimliğiyle de ön plana çıkan Hüseyin Tosun, Kula’da çeşitli sivil toplum kuruluşlarında birçok sosyal sorumluluk projesinde görev aldı. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Kula Belediye Başkan adayı gösterildi ve %53.6 oy oranı ile Kula Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri için Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhur İttifakı ortak adayı olarak Milliyetçi Hareket Partisi’nden Kula Belediye Başkan Adayı gösterildi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Türkiye genelinde %65.82’lik rekor bir oy oranı ile yeniden Belediye Başkanı seçildi. Hüseyin Tosun, Kula’da ikamet edip evli ve üç çocuk babasıdır.