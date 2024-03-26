Kula Belediyesi hangi partide? Kula Belediye başkanı kimdir? Kula Belediye başkan adayları
Kula Belediyesi hangi partide? Kula Belediye Başkanı kimdir? Kula Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Kula Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Kula Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Kula yerel seçim sonuçları..
KULA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Kula Belediyesini 19.361 alınan oy ve %65.82 oy oranı ile MHP adayı Hüseyin Tosun kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP%65.82
- İyi Parti%30.77
- BBP%1.49
- Saadet Partisi%0.89
- Vatan Partisi%0.70
- BTP%0.33