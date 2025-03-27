Kulağından işitme cihazı çalınan Kübra 9 aydır duyamıyor

“ÇOCUĞUMUN BU HALİ YÜREĞİMİ PARÇALIYOR”

Devlet desteğiyle yeni işitme cihazı takılabilmesi için daha 5 yıllık sürelerinin bulunduğunu aktaran anne Sağın, şöyle konuştu:

“Eşim asgari ücretle çalışan birisi. Çocuğumun evde bakımı için ayrı devlet desteği de almıyoruz. En azından çocuğumun çalınan cihazının yerine yenisinin temini için yardım bekliyorum. Vicdansızın biri kızımın işitme cihazını alıp götürdü.

İşitme cihazı varken bizimle iletişim kurabiliyordu. Kulaklığı çalındığı günden beri sürekli ağlıyor ve kendisine zarar veriyor. Duymadığı için kardeşleriyle de oynamak istemiyor. Çocuğumun bu hali yüreğimi parçalıyor.

Bu nedenlerle devletimden çocuğum için yardım istiyorum. Yeter ki çocuğum duysun, konuşsun.”

Baba Mustafa Sağın da olay günü eşi ve üç çocuğuyla gittiği semt pazarında bir anlık dalgınlığın ardından bebek arabasını kontrol ettiğinde buradaki cüzdanının ve çocuğunun kulağındaki işitme cihazının olmadığını fark ettiğini söyledi.

Çocuğuna yeni işitme cihazı alacak imkanının bulunmadığını anlatan baba, Kübra’nın yeniden duyabilmesi için yardım beklediklerini kaydetti.