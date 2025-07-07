Kullanılmayan arazi, lavanta bahçesine dönüştürüldü: Ekonomiye katkı sağlıyor

Niğde Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin desteğiyle oluşturulan lavanta bahçesi, köy muhtarlığının kontrolüne verildi. Yaklaşık 50 dönümlük alanda yetiştirilen lavantalar sayesinde köy halkı, hem ekonomik kazanç elde ediyor hem de köy, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.