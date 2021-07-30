Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar

Manavgat'taki yangında çok sayıda ev ve ahır kül oldu. NTV ekibinden kameraman Cüneyt Ali Horozal ve muhabir Özgür Yılmaz, Bucakşeyhler Köyü Yağırlı Mahallesi'ndeki yıkımı görüntüledi. Yangında evini kaybedenlerden biri de Süleyman Açan'dı. Açan torunları ile birlikte yangından geriye kalan tavukları için küller arasından buğday tanelerini topladı.

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NTV Haber 30.07.2021 - 12:24

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın söndürme ekipleri alevlerin kontrol altına alınması için gece boyunca çalıştı.

Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su taşıyara çalışmalara destek verdi.

Ormanlık alanları kül eden yangın, çok sayıda ev ve ahırı da kullanılamaz hale getirdi. Yüzlerce hayvan da yangında can verdi.

Alevlerden en fazla etkilenen yerlerden biri olan Bucakşeyhler Köyü Yağırlı Mahallesi'ndeki yıkımı, NTV ekibinden kameraman Cüneyt Ali Horozal ve muhabir Özgür Yılmaz görüntüledi.

Yangında evini, arabasını ve ahırındaki hayvanlarını kaybedenlerden biri de Süleyman Açan'dı.

Açan, küle dönen evinin etrafını ümitsizce toparlamaya çalıştı.

Melike Açan ile Arda Demir kuzenler ise yangından kurtulan tavuklar için zarar görmemiş buğday tanelerini toplayarak dede ve babaennelerine yardım etti.

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