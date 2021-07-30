Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar

Manavgat'taki yangında çok sayıda ev ve ahır kül oldu. NTV ekibinden kameraman Cüneyt Ali Horozal ve muhabir Özgür Yılmaz, Bucakşeyhler Köyü Yağırlı Mahallesi'ndeki yıkımı görüntüledi. Yangında evini kaybedenlerden biri de Süleyman Açan'dı. Açan torunları ile birlikte yangından geriye kalan tavukları için küller arasından buğday tanelerini topladı.

NTV Haber 30.07.2021 - 12:24 | Son Güncelleme : 30.07.2021 - 12:32

Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 1
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 2
Yangın söndürme ekipleri alevlerin kontrol altına alınması için gece boyunca çalıştı.
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 3
Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su taşıyara çalışmalara destek verdi.
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 4
Ormanlık alanları kül eden yangın, çok sayıda ev ve ahırı da kullanılamaz hale getirdi. Yüzlerce hayvan da yangında can verdi.
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 5
Alevlerden en fazla etkilenen yerlerden biri olan Bucakşeyhler Köyü Yağırlı Mahallesi'ndeki yıkımı, NTV ekibinden kameraman  Cüneyt Ali Horozal ve muhabir Özgür Yılmaz görüntüledi.
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 6
Yangında evini, arabasını ve ahırındaki hayvanlarını kaybedenlerden biri de Süleyman Açan'dı.
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 7
Açan, küle dönen evinin etrafını ümitsizce toparlamaya çalıştı.
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 8
Melike Açan ile Arda Demir kuzenler ise yangından kurtulan tavuklar için zarar görmemiş buğday tanelerini toplayarak dede ve babaennelerine yardım etti.
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 9
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 10
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 11
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 12
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 13
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 14
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 15
Küllerin arasından topladılar: Yangından geriye kalanlar - 16

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