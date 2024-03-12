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Külotlu çorap cinayetinde Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı: Kafasında ve yüzünde kırıklar var, boğularak öldü

İstanbul Sancaktepe’de cesedi bulunan Semih Sevim’i babasıyla birlikte külotlu çorapla boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ile yardım etmekle suçlanan Cemal Çiftçi’nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin Adli Tıp raporu, mahkemeye ulaştı. Raporda, maktuldeki yaralanmaların tamamının sanığın kendisi tarafından yapılabileceği gibi bir başkası ya da başkaları tarafından da yapılmış olabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamadığı belirtildi. Olayı tek başına yaptığını söyleyen Seçil Çiftçi, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti tahliye talebini reddedip, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmetti.

Külotlu çorap cinayetinde Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı: Kafasında ve yüzünde kırıklar var, boğularak öldü - 1

İstanbul’da Semih Sevim’in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü cinayette yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4’üncü duruşmada, cinayete ilişkin hazırlanan Adli Tıp raporunun mahkemeye ulaştığı açıklandı.

Raporda, otopsi raporuna göre maktulün zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, bilincini kaybettirecek veya azaltacak, kendisini savunmasına etki edecek herhangi bir maddenin de tespit edilmediği kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Külotlu çorap cinayetinde Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı: Kafasında ve yüzünde kırıklar var, boğularak öldü - 2

Maktuldeki yaralanmalarının tamamının boğma öncesinde meydana getirildiği ve yaralanmaların sert ve künt bir cismin (sanığın ifadesinde belirttiği şekilde kırık sandalye bacağı, sopa ve benzeri cisim) doğrudan vurulması ile oluşturulmuş nitelikte olduğu anlatıldı.

Kafa bölgesindeki yaralanmaların yaşamını tehlikeye sokar nitelikte olduğu belirtilen raporda, kafatasında ve yüzünde kemik kırıkları bulunan ve beyin kanaması bulunan maktulün ölümünün bağla boğmaya bağlı meydana geldiği vurgulandı.

Raporda, ölende meydana gelen yaralanmaların tamamının sanığın kendisi tarafından yapılabileceği gibi bir başkası ya da başkaları tarafından da yapılmış olabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamadığı da belirtildi.
Külotlu çorap cinayetinde Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı: Kafasında ve yüzünde kırıklar var, boğularak öldü - 3

SEÇİL ÇİFTÇİ: RAPOR BENİ DOĞRULADI

Rapora karşı savunması sorulan sanık Seçil Çiftçi, raporun kendi sözlerini doğruladığını öne sürdü.

“Kafasının arkasına önce viski şişesiyle vurmuştum. Ancak herhangi bir şekilde etkilenmedi. Elinde bıçak olduğu için bu defa sopayla birkaç kez kendisine vurdum.” diyen Seçil Çiftçi, maktulün sağ kolundaki yaralanmaların bu esnada oluşmuş olabileceğini söyledi.
Külotlu çorap cinayetinde Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı: Kafasında ve yüzünde kırıklar var, boğularak öldü - 4

Seçil Çiftçi şöyle devam etti:

“Aynı zamanda kurtulmak için kafasına ve başka yerlerine de sopayla vurdum. Darbe almasına rağmen etkilenmeyip tekrar kalkmaya çalıştı. Boğma olayına ilişkin olarak da sadece o anda yerde bulduğum külotlu çorap ile kollarını bağlamak istedim. O anda boğazına nasıl geldiğini hatırlamıyorum. Olay sebebiyle çok pişmanım.”

Maktulün olaydan bir hafta kapısında yattığını belirten Çiftçi, Sevim’in ailesini suçladı. “Madem kardeşinizle husumetimin olduğunu biliyorsunuz engel olmadınız, kör öldü badem gözlü mü oldu.” diye konuşan Seçil Çiftçi, “Ben istemeden bu durum yaşandı. Takıntılıydı. Tokat'tan İstanbul'a geldi. Olaylara kendisi sebebiyet verdi.” şeklinde konuştu.

Çiftçi, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Onur Kemal, maktulle müvekkilinin daha önceden husumetli olduklarını, daha önce müvekkilini tehdit ettiğine dair mesaj ve arama kayıtlarının dosyada bulunduğunu kaydederek meşru müdafaa koşullarının oluştuğunu ve tahliye talep ettiklerini belirtti.
Külotlu çorap cinayetinde Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı: Kafasında ve yüzünde kırıklar var, boğularak öldü - 5

“CİNAYET PLANLIYDI” İDDİASI

Şikayetçi Sevgi Arslan, Seçil Çİftçi’nin de sürekli olarak ağabeyini aradığını, barışmak istediğini ve rahatsız edildiği yönündeki beyanlarının doğru olmadığını söyleyerek her iki sanığın da cezalandırılmasını talep etti.

Diğer şikayetçiler de sanığın bu eylemi tek başına yapmasının mümkün olmadığını vurguladılar.

Şikayetçi avukatı Selman Ok, gelen raporda maktul Semih Sevim’in önce acımasızca dövüldüğünü ardından katledildiğini bu eylemi tek başına yapamayacağını ifade ederek, “Birden fazla kişi tarafından planlanarak canavarca öldürülmüştür. Her iki sanığın da en üst hadden cezalandırılmasını, Seçil’in tutukluğunun devamını, sanık Cemal Çiftçi’nin tutuklanmasını talep ediyoruz.”
Külotlu çorap cinayetinde Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı: Kafasında ve yüzünde kırıklar var, boğularak öldü - 6

“TEK BAŞIMA YAPTIM”

Yeniden söz alan Seçil Çiftçi, “Eylemi tek başıma yaptım. Yanımda kimse yoktu. Yalnız yaşayan bir insanım. Deliller ortadadır, tahliyemi istiyorum” dedi.

Baba Cemal Çiftçi olayla ilgisinin olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

DOSYA MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için dosyayı duruşma savcısına gönderilmesine, sanık Seçil Çiftçi’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Külotlu çorap cinayetinde Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı: Kafasında ve yüzünde kırıklar var, boğularak öldü - 7

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023’te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı, ölen kişinin daha önce hakkında kayıp ihbarı bulunan Semih Sevim olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Seçil Çiftçi’nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu anlatılıyor.

Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi’nin tasarlayarak kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
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