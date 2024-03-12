Külotlu çorap cinayetinde Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı: Kafasında ve yüzünde kırıklar var, boğularak öldü
İstanbul Sancaktepe’de cesedi bulunan Semih Sevim’i babasıyla birlikte külotlu çorapla boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ile yardım etmekle suçlanan Cemal Çiftçi’nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin Adli Tıp raporu, mahkemeye ulaştı. Raporda, maktuldeki yaralanmaların tamamının sanığın kendisi tarafından yapılabileceği gibi bir başkası ya da başkaları tarafından da yapılmış olabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamadığı belirtildi. Olayı tek başına yaptığını söyleyen Seçil Çiftçi, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti tahliye talebini reddedip, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmetti.
İstanbul’da Semih Sevim’in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü cinayette yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4’üncü duruşmada, cinayete ilişkin hazırlanan Adli Tıp raporunun mahkemeye ulaştığı açıklandı.Raporda, otopsi raporuna göre maktulün zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, bilincini kaybettirecek veya azaltacak, kendisini savunmasına etki edecek herhangi bir maddenin de tespit edilmediği kaydedildi.