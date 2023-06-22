Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısında | Olay gününü gözyaşları içinde anlattı

“YA ONA YA BANA BİR ŞEY OLACAKTI”

Ya ona ya bana bir şey olacaktı. Bıçağı elinden düşürdü. Sonra onun üstüne atladım. Yandaki atılacak şeyler içinde külotlu çorabım vardı, ellerini bağlayacaktım ama ne ara o çorap boynuna gitti, ne ara nefessiz kaldı anlamadım. Bir ara rol yapıyor sandım. Yerden kalkmayınca anladım öldüğünü.”