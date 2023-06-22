Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısında | Olay gününü gözyaşları içinde anlattı
Sancaktepe’de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim’in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü cinayette müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi’nin yargılanmasına başlandı. “Orada ya ona ya bana bir şey olacaktı. Can havliyle davrandım.” diyen Seçil Çiftçi’nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, “Ben olayı görmedim. Babalık duygularıma yenik düştüm.” diyen baba Cemal Çiftçi tahliye edildi.
Sancaktepe’de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim’in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü cinayette müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi hakim karşısına çıktı.
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi getirildiler. Öldürülen Semih Sevim'in kardeşleri ve avukatı da duruşmada hazır bulundu.