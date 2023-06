Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısında | Olay gününü gözyaşları içinde anlattı

“ELİME NE GEÇTİYSE VURDUM”

Ağlayarak savunmasını yapan Seçil Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O an korktum, bir şey yapacağına o kadar emindim ki. İçeri sürükleyecek götürdü. Ayağımla tekme attım, boğazıma yapıştı. Bırakması için vuruyordum. O an elime ne geçtiyse vurdum. Alkol şişesini, tabak, sopa bir an sersemleyince bıraktı. Kapıya doğru kaçarken sol tarafıma tekme attı. Nefesim kesildi. 10-12 dakika içinde ciddi şekilde boğuşma yaşadık. Bıçağını çıkartmaya yeltenince sopayla sertçe vurdum ve vurmaya devam ettim bıçağı kullanmaması tek amacımdı. Kendisini öldürme gibi bir niyetim yoktu.