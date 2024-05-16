Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi ve babasına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Sancaktepe’de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim’in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü cinayette şarkısı Seçil Çiftçi'nin cinayeti tek başına işleyemeyeceğini, bu nedenle babasıyla birlikte gerçekleştirdiği gerekçesiyle ikiliye ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi.
Sancaktepe’de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim’in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü cinayette müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi hakkında savcı mütalaasını açıkladı.