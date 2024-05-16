Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi ve babasına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

SEÇİL'İN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Seçil Çiftçi ve avukatlar mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.