Kulp Belediyesi hangi partide? Kulp Belediye başkanı kimdir? Kulp Belediye başkan adayları
Kulp Belediyesi hangi partide? Kulp Belediye Başkanı kimdir? Kulp Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Kulp Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Kulp Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Kulp yerel seçim sonuçları..
KULP BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Kulp Belediyesini 8.866 alınan oy ve %49.97 oy oranı ile HDP adayı Mehmet Fatih Taş kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Burak Akeller atanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- HDP%49.97
- AK Parti%40.07
- VEYSEL ÇELİK%7.57
- CHP%1.27
- BTP%0.87
- Saadet Partisi%0.25