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Kulp Belediyesi hangi partide? Kulp Belediye başkanı kimdir? Kulp Belediye başkan adayları

Kulp Belediyesi hangi partide? Kulp Belediye Başkanı kimdir? Kulp Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Kulp Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Kulp Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Kulp yerel seçim sonuçları..

Kulp Belediyesi hangi partide? Kulp Belediye başkanı kimdir? Kulp Belediye başkan adayları - 1

KULP BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Kulp Belediyesini 8.866 alınan oy ve %49.97 oy oranı ile HDP adayı Mehmet Fatih Taş kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Burak Akeller atanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • HDP%49.97
  • AK Parti%40.07
  • VEYSEL ÇELİK%7.57
  • CHP%1.27
  • BTP%0.87
  • Saadet Partisi%0.25

TÜRKİYE HABERLERİ

Kulp Belediyesi hangi partide? Kulp Belediye başkanı kimdir? Kulp Belediye başkan adayları - 2

KULP BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kulp Belediyesi Başkanı Burak Akeller Kimdir?

22 Kasım 1988 tarihinde Malatya’da doğdu. İlköğrenimini Fırat İlköğretim Okulu’nda, lise eğitimini Malatya Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2014 yılında mezun oldu.

2016 yılında Hatay Valiliği bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcılığı görevine başladı. 2018 yılında Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak Hatay Valiliği Kaymakam Adayı olarak atandı. Malatya-Yeşilyurt ve Düzce-Gümüşova ilçelerinde Kaymakam Refikliği, Kırşehir-Çiçekdağı ve Manisa-Gölmarmara ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Çanakkale’de Mülkiye Teftiş Stajı görevlerini tamamladı. Yurtdışı stajı kapsamında yabancı dil bilgilerini artırmak ve mesleki konularda incelemelerde bulunup uygulamaları yerinde görmek amacıyla İngiltere Londra Üniversitesi ’de eğitimini tamamladı. 17 Eylül 2020 tarih ve 2020/423 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Günyüzü ilçesine Kaymakam görevine atandı.11 Ağustos 2022 tarih ve 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Gaziantep Vali Yardımcılığı görevine atandı.23 Ağustos 2023 tarih ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili olarak atandı.Evli olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kulp Belediyesi hangi partide? Kulp Belediye başkanı kimdir? Kulp Belediye başkan adayları - 3

KULP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ÖMER FARUK YEPREM
  • MEHMET SALİM CAN
  • ABDULHAKİM ERASLAN
  • FATMA AY
  • HATİCE KÜBRA KEPEKÇİ
  • SERDAL KOÇ
  • MEHMET SEKAN GÜNDÜZ
  • NEVZAT BARAN
Kulp Belediyesi hangi partide? Kulp Belediye başkanı kimdir? Kulp Belediye başkan adayları - 4

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