Kültür Bakanı Ersoy'dan Kız Kulesi'nde inceleme

MÜZE KART UYGULAMASI GEÇERLİ OLACAK

Ersoy, "O müdahale etmezse, sen müdahale etmezsen, ben müdahale etmezsem, eğer dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu devlet ne zaman ileri gidecek. Biz doğru insanlarla doğru projeleri yapalım, bilime uygun şekilde yapalım. Doğrular nasıl olsa çıkar. Biz tabi ki dezenformasyona uğrayacağız. Bu yapıların önceki hallerini, sonraki hallerini en kolay şey eleştirmek. Burası da restoran ağırlıklı kullanılıyordu ve İstanbbullu'nun ziyaret edemediği bir ortamdı. Biz burada da aynı Galata Kulesinde olduğu gibi Türk vatandaşlarını ayrıştırıyoruz. Müze kart uygulaması burada da geçerli olacak" dedi.