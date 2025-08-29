Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuru süreci devam ediyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 795 personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Başvurular, belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda alınırken, adayların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan ilanda belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru süreci devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Bakanlığımız teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 795 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denilmişti.