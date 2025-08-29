Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuru süreci devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 795 personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Başvurular, belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda alınırken, adayların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan ilanda belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuru süreci devam ediyor - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru süreci devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Bakanlığımız teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 795 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denilmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuru süreci devam ediyor - 2

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda 25.08.2025 – 08.09.2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuru süreci devam ediyor - 3

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuru süreci devam ediyor - 4

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

DAHA FAZLA GÖSTER