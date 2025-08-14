Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuru tarihleri: Personel alımı şartları ve branş dağılımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alımında KPSS puan şartı aranıyor. Farklı branşlarda yapılan alımlar KPSS puan üstünlüğü ve sözlü sınavla gerçekleşecek. Başvurular e-Devlet ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adreslerinden olacak. 18-35 yaş arası adayların başvurabildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için süreç 25 Ağustos günü başlıyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? İşte, başvuru koşulları...
Personel alımına dair yeni ilanlar yayımlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı illerde görevlendireceği 795 personel temini gerçekleştiriyor. KPSS puan sıralamasına göre 4/B sözleşmeli personel alımının yanı sıra sözlü sınavla 4/B sözleşmeli personel kadroya dahil edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı detayları...