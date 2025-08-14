Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuru tarihleri: Personel alımı şartları ve branş dağılımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alımında KPSS puan şartı aranıyor. Farklı branşlarda yapılan alımlar KPSS puan üstünlüğü ve sözlü sınavla gerçekleşecek. Başvurular e-Devlet ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adreslerinden olacak. 18-35 yaş arası adayların başvurabildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için süreç 25 Ağustos günü başlıyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? İşte, başvuru koşulları...

Personel alımına dair yeni ilanlar yayımlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı illerde görevlendireceği 795 personel temini gerçekleştiriyor. KPSS puan sıralamasına göre 4/B sözleşmeli personel alımının yanı sıra sözlü sınavla 4/B sözleşmeli personel kadroya dahil edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı detayları...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ

Bakanlığın personel alımı ilanına başvurular 25 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında e-Devlet ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresleri üzerinden alınacak.

Başvuru sonuçları www.ktb.gov.tr ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.

Alımlar sözlü sınavla ve KPSS sıralamasına göre iki şekilde olacak. Sözlü sınav tarihleri ve yer bilgisi başvurular ardından aynı adreslerinden duyurulacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

KADRO DAĞILIMI

KPSS puan sıralamasına göre alım yapılacak branşlar;

Büro personeli 207

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 222

Temizlik Personeli 154

Şoför 69

Aşçı 1

Sözlü sınavla alınacak braşlar:

Kütüphaneci 102

Tekniker 2

Teknisyen 38

