Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuru tarihleri: Personel alımı şartları ve branş dağılımı

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.