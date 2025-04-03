Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları 3 Nisan 2025: Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvuruları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bakanlık bünyesine büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olmak üzere 130 kişi alınacak. Peki, 2025 Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
2025 Kültür ve Turizm Bakanığı 130 personel alımı, başvuruda bulunan ve ya bulunmak isteyen adayların gündeminde ter alıyor. 3 Nisan
tarihinde başlayan personel alımı başvuruları 18 Nisan'a kadar sürecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise başvuruların nereye ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?