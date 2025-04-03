Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları 3 Nisan 2025: Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvuruları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bakanlık bünyesine büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olmak üzere 130 kişi alınacak. Peki, 2025 Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları 3 Nisan 2025: Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

2025 Kültür ve Turizm Bakanığı 130 personel alımı, başvuruda bulunan ve ya bulunmak isteyen adayların gündeminde ter alıyor. 3 Nisan
tarihinde başlayan personel alımı başvuruları 18 Nisan'a kadar sürecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise başvuruların nereye ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları 3 Nisan 2025: Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 2

130 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Bakanlık tarafından büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olmak üzere 130 kişi alınacak. Alımlar, KPSS B puan türüne göre ve yazılı ya da sözlü sınav olmadan yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları 3 Nisan 2025: Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 3

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Personel alımı başvuruları 3-18 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ya da isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi aracılığı ile gerçekleşecek.

Başvuru sonuçları, www.ktb.gov.tr adresinden ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr'den duyurulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları 3 Nisan 2025: Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 4

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

- Türk Vatandaşı olmak,

- 18 - 35 yaş arasında olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak,

- Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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