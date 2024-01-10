Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak?
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacağını bildirdi. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak. Bu gelişmenin duyulmasının ardından, ilgili kurum bünyesinde istihdam hayali kuram vatandaşlar da başvuru takvimi ve alınacak branşlara dair araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı hakkında bilgiler...