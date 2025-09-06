Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımında süreç devam ediyor

SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;



a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)



b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)



c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)



ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)



d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)



e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)



Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü sınavda aldıkları puan, giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.



Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.



Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibarıyla belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.