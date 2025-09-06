Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımında süreç devam ediyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, toplam 795 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Açıklama ardından başvuru süreci 25 Ağustos 2025 tarihinde başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları elektronik ortamda arasında alınacak.
