Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları: KPSS puanı ile 130 personel alımı başvurusu ne zaman?
Kültür ve Turizm Bakanlığı farklı pozisyonlarda 130 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Sözleşmeli personel alımları KPSS B grubu puan türüne göre olacak. Farklı il ve ilçelerde personel temini gerçekleştirilecek ve süreç e-Devlet üzerinden ilerleyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2025 başvuruları ne zaman?
Personel alımı ilanları, iş arayan adaylar tarafından araştırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik personeli pozisyonlarında 130 sözleşmeli eleman alacak. Personel teminine ilişkin genel ve özel başvuru şartları da paylaşıldı. İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri...