Kulübede vahşet | Başına baltayla vuruldu, yüzü kesilerek katledildi!
Kocaeli Kartepe'de 35 yaşındaki bir kişi kendi kulübesinde başına baltayla vurulmuş, yüzü kesilmiş halde ağır yaralı olarak bulundu. Talihsiz adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Feci olay, Kartepe Suadiye Mahallesi orman yolundaki bir kulübede yaşandı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler İsa Turgut’a balta ile saldırdı. İsa Turgut başına aldığı balta darbesiyle yere yığıldı.