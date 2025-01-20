Kulübede vahşet | Başına baltayla vuruldu, yüzü kesilerek katledildi!

Kocaeli Kartepe'de 35 yaşındaki bir kişi kendi kulübesinde başına baltayla vurulmuş, yüzü kesilmiş halde ağır yaralı olarak bulundu. Talihsiz adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kulübede vahşet | Başına baltayla vuruldu, yüzü kesilerek katledildi! - 1

Feci olay, Kartepe Suadiye Mahallesi orman yolundaki bir kulübede yaşandı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler İsa Turgut’a balta ile saldırdı. İsa Turgut başına aldığı balta darbesiyle yere yığıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kulübede vahşet | Başına baltayla vuruldu, yüzü kesilerek katledildi! - 2

Olayı Turgut’un kulübe yanındaki motosikletini fark eden bir akrabası ortaya çıkardı. Kulübeye giren ve kanlar içindeki Turgut’u gören akrabası ihbarda bulundu.

Kulübede vahşet | Başına baltayla vuruldu, yüzü kesilerek katledildi! - 3

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgut, ağır yaralı olarak İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Turgut, hayatını kaybetti.

Kulübede vahşet | Başına baltayla vuruldu, yüzü kesilerek katledildi! - 4

Jandarma ekipleri kulübe ve çevresinde inceleme yaptı. Turgut’un yüzünde kesikler olduğu öğrenildi.

Kulübede vahşet | Başına baltayla vuruldu, yüzü kesilerek katledildi! - 5

Jandarmanın 2 kişiyi ifadesini alınmak üzere karakola götürdüğü bildirildi.

Kulübede vahşet | Başına baltayla vuruldu, yüzü kesilerek katledildi! - 6
Kulübede vahşet | Başına baltayla vuruldu, yüzü kesilerek katledildi! - 7
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