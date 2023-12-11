Kulüp tesisinde inek şaşkınlığı (Futbolcular seferber oldu)
İstanbul’da Bahçelievler Spor Kulübü tesislerine giren ineği çıkarmak için futbolcular seferber oldu. Futbolcular ineği tesislerden çıkarmayı başaramayınca, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, ineği hayvan bakım merkezine götürdü.
Bahçelievler Spor Kulübü tesislerinde inek şaşkınlığı yaşandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler’de yaşandı.
Sahibi bilinmeyen bir inek, Bahçelievler Spor Kulübü tesislerine girdi.