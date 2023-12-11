Kulüp tesisinde inek şaşkınlığı (Futbolcular seferber oldu)

İstanbul’da Bahçelievler Spor Kulübü tesislerine giren ineği çıkarmak için futbolcular seferber oldu. Futbolcular ineği tesislerden çıkarmayı başaramayınca, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, ineği hayvan bakım merkezine götürdü.

Kulüp tesisinde inek şaşkınlığı (Futbolcular seferber oldu) - 1

Bahçelievler Spor Kulübü tesislerinde inek şaşkınlığı yaşandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler’de yaşandı.

Sahibi bilinmeyen bir inek, Bahçelievler Spor Kulübü tesislerine girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kulüp tesisinde inek şaşkınlığı (Futbolcular seferber oldu) - 2

Tesisteki futbolcular karşılarında gördükleri inek karşısında önce şaşkınlık yaşadı.

Kulüp tesisinde inek şaşkınlığı (Futbolcular seferber oldu) - 3

Tesis içindeki odalara giren inek, bir süre tesisin bahçesinde de dolaştı.

Kulüp tesisinde inek şaşkınlığı (Futbolcular seferber oldu) - 4

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri ineği hayvan bakım merkezine götürdü.

Kulüp tesisinde inek şaşkınlığı (Futbolcular seferber oldu) - 5

İneğin tesiste dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kulüp tesisinde inek şaşkınlığı (Futbolcular seferber oldu) - 6
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