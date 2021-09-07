Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira (Nesli tükenme tehlikesi altında)

Mersin’de 25 kilometrelik uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları, çiçek açmaya başladı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası ise 80 bin TL.

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İHA 07.09.2021 - 12:12

Mersin'in silifke ilçesinde 25 kilometrelik uzunluğa sahip kumsalda yetişen ve kumulların oluşmasında ciddi bir öneme sahip kum zambakları, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor.

Türkiye’nin birçok yerinde kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma Birliği’nce koruma altında olduğu biliniyor. Kum zambağını koparmanın cezası ise 80 bin TL.

Silifke'de Kum Mahallesi'nde denize giren vatandaşları uyaran Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Kum mahallesinde denize akın eden vatandaşlara uyarılarda bulunuyoruz. Kum zambakları, yazın en sıcak aylarında çiçek açan bir bitkidir" dedi.

Temmuz ayından başlayarak, ağustos, eylül ve ekim ayının sonuna kadar bu bitkilerin çiçek açtığını ve neslinin tükenmekte olduğunu belirten Altunok, "Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Zambaklar yerden itibaren yaklaşık 40 veya 45 santimde olabiliyor. 3 ila 5 arasında çiçek veriyor” diye konuştu.

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