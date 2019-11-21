Kumalar Dağı'nda ortaya çıkan yılkı atları görüntülendi

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fotoğraf çekmek için Kumalar bölgesine gittiğimde bir anda karşımda yüzlerce yılkı atını gördüm. Gördüğüm manzara beni gerçekten büyüledi. Doğanın ortasında yüzlerce yılkı atı sanki doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyorlardı. İnanılmaz bir manzaraydı. Hatta bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm. Hemen fotoğraf makinamı çıkartıp bu anları ölümsüzleştirdim."