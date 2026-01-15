Kumar borcu gaziyi intihara sürükledi. Gazi olduğu durakta yaşamına son verdi

İnternet ve mobil uygulamalar hayatı kolaylaştırdığı kadar pek çok kişiyi de tehlikelere açık hale getirebiliyor.

Son dönemde gündemde olan sorunlardan biri de sanal kumar. Bağımlı olanların sayısı giderek artıyor. Uzmanlar, tedavisi uzun süren bu bağımlılığa karşı aileleri uyarıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ergenlik çağındaki her 5 gençten biri en az bir kere sanal kumar oynuyor. Yetişkinlerde ise bu oran yüzde 46.

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, son zamanlarda cep telefonları ve teknolojik gelişmelerle sanal kumarın tüm dünyada arttığını vurguladı.

Türkiye'deki artışın korkutucu düzeyde olduğunu ifade eden Kültegin şu değerlendirmeyi yaptı: "Geçen yılki başvuruları kıyasladığımızda en az 3-4 kat artış var. Bu, buz dağının sadece görünen kısmı. Altta çok fazla bağımlı olduğunu düşünüyoruz. Bir kumar bağımlılığı salgını var diyebiliriz."

İNTİHARI TETİKLİYOR

Sanal kumar intiharı da tetikleyebiliyor. Verilere göre kumar borcu olanların yarısı hayatının bir döneminde yaşamına son vermeyi düşünüyor.

Kumar bağımlılığına ilaçla da tedavi uygulanabiliyor. Ancak tedavi diğer bağımlılıklara göre daha uzun sürebiliyor.