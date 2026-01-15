Kumar borcu gaziyi intihara sürükledi. Gazi olduğu durakta yaşamına son verdi
15.01.2026 10:53
Son Güncelleme: 15.01.2026 11:02
İHA
Kayseri'de 2016 yılında gerçekleşen terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal, gazi olduğu durakta yaşamına son verdi. Çatal'ın kumar borcu olduğu öne sürüldü.
Kayseri'de 17 Aralık 2016 günü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal, olayın yaşandığı durakta yaşamına son verdi.
Sabah saatlerinde gazi olduğu durağa gelen Çatal, burada intihar etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan müdahalede gazi Ferdi Çatal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.
Çatal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
VEDA VİDEOSU ÇEKTİ
Yaşamına son vermeden önce veda videosu çeken Çatal, "Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Bunu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim." dedi.
Çatal'ın, memleketi Kastamonu'da toprağa verileceği öğrenildi.
SANAL KUMAR BAĞIMLILIĞI TEHDİT HALİNE GELDİ
İnternet ve mobil uygulamalar hayatı kolaylaştırdığı kadar pek çok kişiyi de tehlikelere açık hale getirebiliyor.
Son dönemde gündemde olan sorunlardan biri de sanal kumar. Bağımlı olanların sayısı giderek artıyor. Uzmanlar, tedavisi uzun süren bu bağımlılığa karşı aileleri uyarıyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ergenlik çağındaki her 5 gençten biri en az bir kere sanal kumar oynuyor. Yetişkinlerde ise bu oran yüzde 46.
Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, son zamanlarda cep telefonları ve teknolojik gelişmelerle sanal kumarın tüm dünyada arttığını vurguladı.
Türkiye'deki artışın korkutucu düzeyde olduğunu ifade eden Kültegin şu değerlendirmeyi yaptı: "Geçen yılki başvuruları kıyasladığımızda en az 3-4 kat artış var. Bu, buz dağının sadece görünen kısmı. Altta çok fazla bağımlı olduğunu düşünüyoruz. Bir kumar bağımlılığı salgını var diyebiliriz."
İNTİHARI TETİKLİYOR
Sanal kumar intiharı da tetikleyebiliyor. Verilere göre kumar borcu olanların yarısı hayatının bir döneminde yaşamına son vermeyi düşünüyor.
Kumar bağımlılığına ilaçla da tedavi uygulanabiliyor. Ancak tedavi diğer bağımlılıklara göre daha uzun sürebiliyor.