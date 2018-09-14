Kumarhane baskınında gizli geçit bulundu
DHA
Kütahya'da kumar oynatıldığı gerekçesiyle bir işyerine basın düzenlendi. Operasyonda kalorifer peteğinin arkasına gizlenmiş gizli geçit bulundu.
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1Kütahya'da polis ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda, bir işyerinin kalorifer peteğinin arkasında gizli geçit bulundu.
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2Delinen duvardan, kumar oynayanların kaçtığı belirtildi.
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3İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Ali Paşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi'nde tombala adı altında kumar oynatıldığı öne sürülen bir işyerine baskın düzenledi.
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4Yapılan aramada kalorifer peteğinin arkasındaki duvarın delinmiş olduğu belirlendi.
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5Delilen duvardan polis baskınları sırasında içeride kumar oynayan kişilerin kaçtıkları belirlenirken burada tombala makinesi ile katlar ele geçirildi.
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6Polisler, işyeri sahibi ile birlikte 8 kişiyi gözaltına aldı.
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