Kümese dadanan sansarla mücadele: 20 günde yakaladı, bir gün elinde tutamadı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 30 tavuğunu telef sansarı kurduğu tuzakla 20 günde yakalamayı başaran Hikmet Karaoğlan, kafese koyduğu sansarı bir gecede elinden kaçırdı. Kıyamadığı için sansarı öldüremediğini söyleyen Karaoğlan, "Ortalama bu çevrede 8 ila 10 sansar var, mahalleli olarak biz de onların peşindeyiz." dedi.

Kümese dadanan sansarla mücadele: 20 günde yakaladı, bir gün elinde tutamadı - 1

Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Karaoğlan, deprem sonrası Habibi Neccar Dağının eteklerine yakın olan müstakil evde yaşamaya başladı.

Depremde evi yıkılan Karaoğlan, dağa yakın yerde olan evinde kümeslerindeki hayvanlarına bakarak zaman geçiriyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Kümese dadanan sansarla mücadele: 20 günde yakaladı, bir gün elinde tutamadı - 2

Hayvanlarının tek tek telef olduğunu fark eden Karaoğlan'ın kümese dadanan sansarla mücadelesi başladı.

Kümese dadanan sansarla mücadele: 20 günde yakaladı, bir gün elinde tutamadı - 3

Durum üzerine tuzak kuran ve 20 gün süren operasyonla sansarı yakalamayı başaran Karaoğlan, hayvanı çelik tellerle kaplı kafesin içerisine hapsetti.

Kümese dadanan sansarla mücadele: 20 günde yakaladı, bir gün elinde tutamadı - 4

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine hayvanı teslim etmek için bir gün bekleyen Karaoğlan, sabah kümese gittiğindeyse sansarın telleri parçalayarak kaçtığını fark etti.

Kümese dadanan sansarla mücadele: 20 günde yakaladı, bir gün elinde tutamadı - 5

Sansarı elinden kaçıran Karaoğlan, 30 hayvanını telef eden sansarı yakalamak için mahalle olarak nöbette olduklarını söyledi.

Karaoğlan, "Sansar şu ana kadar 30 tavuğumuzu öldürdü. Biz ona kıyamadık öldürmedik. Ortalama bu çevrede 8 ila 10 sansar var, mahalleli olarak biz de onların peşindeyiz." dedi.

Kümese dadanan sansarla mücadele: 20 günde yakaladı, bir gün elinde tutamadı - 6

Sansarları öldürmeyeceklerini dile getiren Karaoğlan, "Sansarlar arasında davamız var, bizi mağdur etti. Sansarı bir dahaki tuzakta yakalayıp sonra doğa korumaya bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

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