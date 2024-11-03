Kümese dadanan sansarla mücadele: 20 günde yakaladı, bir gün elinde tutamadı

Sansarı elinden kaçıran Karaoğlan, 30 hayvanını telef eden sansarı yakalamak için mahalle olarak nöbette olduklarını söyledi.



Karaoğlan, "Sansar şu ana kadar 30 tavuğumuzu öldürdü. Biz ona kıyamadık öldürmedik. Ortalama bu çevrede 8 ila 10 sansar var, mahalleli olarak biz de onların peşindeyiz." dedi.