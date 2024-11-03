Kümese dadanan sansarla mücadele: 20 günde yakaladı, bir gün elinde tutamadı
Hatay'ın Antakya ilçesinde 30 tavuğunu telef sansarı kurduğu tuzakla 20 günde yakalamayı başaran Hikmet Karaoğlan, kafese koyduğu sansarı bir gecede elinden kaçırdı. Kıyamadığı için sansarı öldüremediğini söyleyen Karaoğlan, "Ortalama bu çevrede 8 ila 10 sansar var, mahalleli olarak biz de onların peşindeyiz." dedi.
Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Karaoğlan, deprem sonrası Habibi Neccar Dağının eteklerine yakın olan müstakil evde yaşamaya başladı.
Depremde evi yıkılan Karaoğlan, dağa yakın yerde olan evinde kümeslerindeki hayvanlarına bakarak zaman geçiriyor.