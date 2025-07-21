Kümese kapatılan kazlara şartlı tahliye

"TOPLU BİR ŞİKAYETTEN BAHSEDİLMİYOR"

Kazların özgürlüklerine kavuşmasının sadece kendilerini değil, çevre sakinlerini de mutlu ettiğini söyleyen Keşniş, şunları söyledi:

"Çok fazla insan sevindi zaten. Yani o şikayet eden kişinin de bir kişi olduğunu düşünüyoruz. Öyle toplu bir şikayetten bahsedilmiyor.

Bir kişiye karşı bütün mahalle neredeyse ayağa kalktı. Her gelen soruyordu. Yemeklerini hiç eksik etmediler sağ olsunlar. Şimdi bıraktığımızı görenler yine seviniyorlar."