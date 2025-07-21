Kümese kapatılan kazlara şartlı tahliye
Balıkesir'de denize girdikleri için şikayet edilerek kümese kapatılan kazlar, "denize girmemek" ve "sokağa çıkmamak" şartıyla tahliye edildi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor.
Sahil Mahallesi'nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 11 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı iki kazla başladı.
Geçen sürede kazların sayısı arttı. Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı.
Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkan kazlar, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi.