Kumkapı’da istek şarkı kavgasında garson öldürüldü: Tetikçi gönderip, restoranı tarattılar

Kumkapı’da bir restorana giden üç kişi, istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle çıkan kavga sonrası mekandan atıldı. İddiaya göre şüpheliler, bu olayın ardından mekana bir tetikçi gönderdi. Tetikçi restorana kurşun yağdırdı. Açılana ateşte kurşunların hedefi olan garson Recep Denizhan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, şüphelileri arıyor.

Kumkapı’da istek şarkı kavgasında garson öldürüldü: Tetikçi gönderip, restoranı tarattılar - 1

İstanbul Fatih’te istek şarkı kavgası, ölümle bitti.

Olay, 23 Kasım günü gece saatlerinde Kumkapı’da meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kumkapı’da istek şarkı kavgasında garson öldürüldü: Tetikçi gönderip, restoranı tarattılar - 2

İddialara göre, üç şüpheli bir restoranda oturdukları sırada istedikleri şarkının çalınmasını istedi.

İşletmecilerin şarkının daha sonra çalınacağını söylemelerine rağmen şüpheliler duruma itiraz etti.

İşletme sahibi ve çalışanları taşkınlık çıkaran şüphelileri dışarı çıkardı.

Şüpheliler daha sonra iddialara göre, tuttukları tetikçileri eğlence mekanına yolladı.

Kumkapı’da istek şarkı kavgasında garson öldürüldü: Tetikçi gönderip, restoranı tarattılar - 3

TETİKÇİ GÖNDERDİLER!

Tetikçiler motosikletle gelerek mekanı kurşun yağmuruna tuttu.

Silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 23 yaşındaki garson Recep Denizhan kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Denizhan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri arıyor.

Kumkapı’da istek şarkı kavgasında garson öldürüldü: Tetikçi gönderip, restoranı tarattılar - 4

Kumkapı Restoranlar Esnaflar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Duranoğlu, olaya tepki gösterdi.

“İstanbul’da maalesef o kadar bir çeteleşme var ki polislerimizi bile vurulabiliyor.” diyen Duranoğlu, “İstek parçalarıyla ilgili ‘Şu an şarkı devam ediyor daha sonra yaparız’ deniliyor. Aldığım bilgiler doğrusunda onlar da ‘Bizim dediğimiz olacak’ diyorlar. Sonra işletme sahibi kibar bir şekilde, hesap almadan gönderiyor. Daha sonra şahıslar birilerini gönderiyorlar. İşletmenin tam kapandığı saatte silahla tarıyorlar.” ifadelerini kullandı.

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