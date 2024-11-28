Kumkapı’da istek şarkı kavgasında garson öldürüldü: Tetikçi gönderip, restoranı tarattılar

Kumkapı Restoranlar Esnaflar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Duranoğlu, olaya tepki gösterdi.

“İstanbul’da maalesef o kadar bir çeteleşme var ki polislerimizi bile vurulabiliyor.” diyen Duranoğlu, “İstek parçalarıyla ilgili ‘Şu an şarkı devam ediyor daha sonra yaparız’ deniliyor. Aldığım bilgiler doğrusunda onlar da ‘Bizim dediğimiz olacak’ diyorlar. Sonra işletme sahibi kibar bir şekilde, hesap almadan gönderiyor. Daha sonra şahıslar birilerini gönderiyorlar. İşletmenin tam kapandığı saatte silahla tarıyorlar.” ifadelerini kullandı.