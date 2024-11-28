Kumkapı’da istek şarkı kavgasında garson öldürüldü: Tetikçi gönderip, restoranı tarattılar
Kumkapı’da bir restorana giden üç kişi, istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle çıkan kavga sonrası mekandan atıldı. İddiaya göre şüpheliler, bu olayın ardından mekana bir tetikçi gönderdi. Tetikçi restorana kurşun yağdırdı. Açılana ateşte kurşunların hedefi olan garson Recep Denizhan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, şüphelileri arıyor.
İstanbul Fatih’te istek şarkı kavgası, ölümle bitti.Olay, 23 Kasım günü gece saatlerinde Kumkapı’da meydana geldi.